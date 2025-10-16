

Juan Diego Córdoba

Colaborador

El estratega y presidente del Herediano, Jafet Soto, volvió a generar polémica. En conferencia, previa al choque de esta noche en Santa Bárbara, a las 8 p.m., contra Alajuelense, no se guardó nada.

Se le cuestiono por unas palabras del ahora dirigente de Saprissa, Erick Lonis, donde dijo que “la recomendación de la gente por (Kendall) Waston fue evidente, pero que la recomendación venga desde dentro del Comité Ejecutivo, no. Porque no todos tenemos la misma posibilidad de recomendar jugadores”.

La respuesta de Jafet

Soto fue muy claro. “En el Comité Ejecutivo hay compañeros de la Liga, Saprissa y Cartago. Todos somos un voto y tenemos las mismas responsabilidades. Si eso pasa debería abrirse una investigación, a ver si es no como dice él. Hay personas que necesitan bajarle el piso a otros para sentirse bien, que están haciendo algo en contra o están poniendo a ellas en su lugar”.

El “Tico Soto” habló hasta de política. “Óscar Arias Sánchez ganó el Premio Nobel de la Paz y no porque le quiten las letras del Palacio de los Deportes va a dejar de serlo, es algo mundial. De la misma forma, a mí no me van a quitar los 14 campeonatos porque alguien quiere insinuar o decir cosas. Que “feíllo” que él tenga al presidente de Saprissa, la Liga y Cartago ahí. Quien me va a quitar a mí un Bicampeonato. Lo bailado no me lo quita nadie”.

¿Esto lo desgasta? “Cuando pongo la cabeza en la almohada duermo como un bebé. No me desgasta para nada, para mí no es importante, sino llevar a esta institución a otro nivel, como lo he intentado con Fuerza Herediana. Es hacerlo más competitivo, fuerte y hacer el estadio. Es apelar a la mística y respetarla. No paso pensando en eso. Mucha gente piensa en lo que hacemos en Herediano. Apuesto que los ratings más grandes de este país en televisión los da el Herediano. A las otras dos instituciones grandes les importamos mucho y siempre nos ven. Entre ellos no se ven, pero los dos sí nos ven”.

Al solicitarle que ahondara en el tema se frenó, pero dijo “tengo mucho verdaderamente importantes como para referirme a cosas que no lo son. Hicieron una lista muy bien hecha y me acuerdo de que, una vez, me preguntaron de la personalidad de Aarón Murillo, porque le venían dando seguimiento. El entrenador es el que decide y manda, no creo que el ‘Piojo’ aguante”.

Aarón Murillo no estará para este encuentro, pues tiene un esguince grado uno y queda fuera incluso para el fin de semana. Tiene terapia dos veces al día y para la jugada, más bien evoluciona muy bien”.