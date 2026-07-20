¿Cuándo llegarán los parquimetros electrónicos a Alajuela?

El Concejo Municipal de Alajuela analizará este jueves una propuesta que se podría en marcha para la implementación de parquímetros que se puedan pagar por medios electrónicos.

Según comentó el alcalde Roberto Thompson, el sistema que se utiliza actualmente es “obsoleto”, pues para parquear un vehículo se necesita adquirir una boleta en donde se indica el tiempo que la persona se va a estacionar.

“Una ciudad tan importante como Alajuela presenta un sistema de parquímetros obsoleto y se necesita modernizar. Es por eso que este jueves se evaluará la propuesta de la empresa que se podría implementar y así le podríamos dar un mejor servicio a la población”, mencionó.

El alcalde dijo que el sistema actual se da para irregularidades con los cobros, ya que no hay una fiscalización real.

Boletas de parqueo en Alajuela van desde los ¢350 colones.

“Estamos en un proceso para poder modernizar el sistema. El jueves se hablará en el Concejo y esperamos que los regidores piensen en beneficio de la ciudadanía”, indicó Thompson.

La idea es que el Concejo apruebe de una vez la propuesta y se de finalmente este sistema, misma que se empezó a estudiar en diciembre del 2025.

En caso de aprobarse, la Municipalidad estima una recaudación de ¢400 millones de colones que servirán para fortalecer la Policía Municipal de Alajuela.