Cuando la Viagra ya no me funciona

Viagra es uno de los medicamentos más conocidos sobre la faz del planeta. No es para menos: su efecto sobre la erección es sencillamente fabuloso porque recupera las erecciones pérdidas. Adicionalmente es muy noble y efectivo al punto que son pocos los pacientes que no pueden ni deben utilizarlo.

Se tiende a olvidar que, en realidad, los problemas de erección nos hablan de que existe una enfermedad, que afecta la llegada de sangre al pene. Por eso, el concepto original es prescribir el Viagra de manera transitoria, mientras encontramos y tratamos la causa del problema de erección.

En las etapas iniciales de una impotencia, Viagra funciona de manera espectacular, aun sin haber realizado los exámenes para detectar la causa de la falla sexual.

Es frecuente escuchar que muchos hombres toman “un pedacito” de la pastilla de la menor dosis y consiguen fuertes erecciones, lo que les da la sensación de que todo está de las mil maravillas y de que no padecen de ningún problema serio.

Sin embargo, con el tiempo, el varón se percatará de que requiere dosis cada vez mayores para lograr aquellas erecciones firmes que, al inicio, conseguía con bajas dosis. Luego notará que aun con dosis altas no se consigue la firmeza deseada y más adelante, no conseguirá ningún tipo de erección con ningún tipo de dosis. Es decir, si no se trata la causa del problema de erección, es altamente probable que el medicamento vaya perdiendo su efectividad.

Para facilitar la comprensión, podemos comparar el uso de Viagra con el uso de un medicamento para el dolor de muela. Alivia el dolor de manera transitoria, pero si la muela no recibe atención odontológica, llegará el momento en que el analgésico no será efectivo y el daño en la muela habrá avanzado. Eso mismo sucede con los problemas de erección.

El objetivo del médico es determinar y tratar la causa el problema, por lo general son enfermedades conocidas por todos, como presión alta, azúcar en la sangre, problemas hormonales, alteraciones metabólicas, de tal forma que solo se use Viagra de manera temporal.

Sirva este comentario para evitar la automedicación, así como para motivar al varón a consultar apenas experimenta problemas de erección.