Cuando la tristeza deja de ser solo tristeza

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Dra. Ana Yendry Morales
Para realizar citas al teléfono: 8872-0670
Hay momentos en la vida en los que sentirse triste, cansado o desmotivado forma parte de lo que estamos atravesando. Sin embargo, cuando ese estado comienza a prolongarse y poco a poco cambia nuestra manera de vivir, relacionarnos y percibirnos, puede estar ocurriendo algo más profundo.
La depresión no siempre se presenta con llanto o tristeza evidente. A veces aparece como falta de energía, irritabilidad, dificultad para disfrutar lo que antes nos hacía bien, aislamiento, alteraciones del sueño o del apetito, sensación de vacío, culpa o pensamientos de que nada tiene sentido.
Una de las características más importantes es que la persona puede comenzar a funcionar “en automático”: cumple con sus responsabilidades, trabaja, atiende a su familia y continúa con su rutina, pero internamente siente que algo ha cambiado.
Desde la Psicología Clínica, comprender lo que está ocurriendo permite diferenciar un período difícil de un cuadro que requiere atención profesional. Pedir ayuda no significa ser débil ni incapaz de afrontar la vida; significa reconocer que el sufrimiento también merece ser atendido.
La psicoterapia ofrece un espacio seguro para comprender el origen del malestar, identificar aquello que lo mantiene y construir nuevas formas de afrontarlo.
No es necesario esperar a sentirse completamente desbordado para buscar ayuda.
Si usted o alguien cercano está atravesando un período de tristeza persistente, pérdida de interés o agotamiento emocional, puede comunicarse para solicitar una cita.