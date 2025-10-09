El fútbol en Costa Rica dejó de ser solo un asunto de pasión y orgullo nacional. Se transformó en un motor económico que mueve miles de millones y que, ante la posibilidad de no clasificar al Mundial 2026, nos obliga a hacer una reflexión profunda sobre el estado del balompié nacional.

Según estimaciones del economista Leiner Vargas, la ausencia de la Selección Nacional en el próximo Mundial podría generar pérdidas cercanas a los $70 millones en efectos indirectos, y hasta $120 millones si se consideran todos los factores: consumo interno, premios de la FIFA y valorización de jugadores. No son números abstractos; son empleos, familias y comercios que dependen de ese impulso que genera la clasificación mundialista.

Pero el impacto va más allá del consumo interno. El Mundial es la plataforma de promoción más poderosa que puede tener Costa Rica ante el mundo. Genera más audiencia que cualquier campaña del Instituto Costarricense de Turismo y posiciona nuestra marca país ante millones de espectadores globales. Es una vitrina invaluable para el turismo, el café y todas nuestras industrias de exportación.

Con solo dos puntos de seis posibles en los primeros dos partidos, y un historial desfavorable ante Honduras en San Pedro Sula, la clasificación pende de un hilo. Esta crisis deportiva debe convertirse en el catalizador de cambios estructurales profundos.

Los dirigentes del fútbol costarricense no pueden seguir administrando este deporte con mentalidad amateur cuando se ha convertido en una industria multimillonaria. Urge que la Federación Costarricense de Fútbol haga un análisis crítico y honesto sobre tres pilares fundamentales:

Primero, la calidad del fútbol tico. ¿Estamos formando jugadores con las capacidades técnicas y tácticas que exige el fútbol moderno? ¿Nuestras ligas son competitivas o son una zona de confort que no prepara a los futbolistas para el nivel internacional?

Segundo, la formación de futbolistas. Las hazañas del Mundial 2014 no fueron producto de la casualidad, pero tampoco podemos esperar que surja otra “generación dorada” de forma espontánea. Se requiere inversión sostenida en canteras, metodologías de entrenamiento actualizadas, infraestructura de primer nivel y un plan de desarrollo a largo plazo que identifique y potencie el talento desde edades tempranas.

Tercero, el fútbol como negocio. Si este deporte mueve decenas de miles de millones de colones en la economía nacional, debe gestionarse con la profesionalidad y visión estratégica que merece. Necesitamos dirigentes que entiendan que cada decisión técnica tiene repercusiones económicas y sociales enormes.

Costa Rica no puede darse el lujo de quedarse fuera del Mundial 2026. No solo por el golpe anímico que significaría para millones de costarricenses, sino por el costo económico real y tangible que pagarían comerciantes, trabajadores y empresarios de múltiples sectores.

La pelota está en su cancha. Literalmente.