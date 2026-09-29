¿Cuándo estará lista la cárcel del Cacco?

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las autoridades de Justicia y Paz ultiman los detalles para la apertura del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco).

En un principio, se indicó que la intención era que la segunda fase de este proyecto, correspondiente a la construcción de la obra, estuviera lista a finales de setiembre; sin embargo, esto podría sufrir un nuevo retraso.

Tras una consulta realizada por Grupo Extra, desde el Ministerio de Justicia indicaron que, hasta el pasado 21 de setiembre, el proyecto tenía un avance del 95%.

Este medio también consultó si existe una fecha estimada para la finalización de la construcción de la obra, pero, hasta el cierre de edición, no se había recibido una respuesta.

El pasado 14 de setiembre, durante las actividades patrias en la provincia de Cartago, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, reiteró que las obras estarían listas en 15 días.

“Aunque unos pocos dijeron que no lo íbamos a lograr, lo logramos. Ahora Laura Fernández, como presidenta de la República, va a recibir el Cacco”, dijo.

Por lo tanto, solo se está a la espera de la comunicación oficial de las autoridades de Gobierno sobre la fecha en que se inaugurará el centro penitenciario, que albergaría a un total de 5.100 privados de libertad de alto riesgo.

La empresa constructora encargada del proyecto ha tenido que lidiar con algunos atrasos debido a las fuertes lluvias, según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

De acuerdo con la documentación presentada por la empresa encargada el pasado 24 de agosto, se solicitó una compensación de 28 días naturales adicionales.

En caso de cumplirse con lo planteado en la documentación presentada ante Sicop, las obras podrían estar listas hasta octubre.

“Con estos días, la nueva fecha de entrega se traslada del 22 de setiembre de 2026 al 20 de octubre de 2026, la cual podría ampliarse al considerar los días de lluvia que se presenten durante agosto y días posteriores”, indicó la empresa.

Especificaciones del Cacco