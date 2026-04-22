Cuando el descuido infantil se convierte en delito 

La negligencia y el abandono contra personas menores de edad pueden constituir delitos penales en Costa Rica, advirtió la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes.

Según explicó la fiscal adjunta Rocío de la O, estas formas de violencia suelen pasar desapercibidas porque no siempre dejan señales físicas evidentes, a diferencia de otros tipos de maltrato.

“Muchas veces hablamos del maltrato por acción, que es el más evidente porque hay golpes o lesiones, pero también existen omisiones que producen daño, como no brindar alimentación, atención médica, educación o supervisión”, indicó.

La funcionaria señaló que este tipo de situaciones suele ocurrir dentro del hogar, un espacio que debería ser seguro para las personas menores de edad.

Entre los indicadores que podrían evidenciar negligencia se encuentran la falta de higiene, la desnutrición, la ausencia de controles médicos, la exclusión del sistema educativo o la falta de supervisión por parte de las personas responsables.

De acuerdo con la fiscal, estas condiciones no siempre están relacionadas con el nivel socioeconómico.

“La pobreza no es sinónimo de descuido. Hemos tenido casos en los que hay alimentos en la casa y aun así la persona menor de edad fallece por desnutrición porque no se le brindó la atención necesaria”, explicó.

En el ámbito penal, la negligencia puede configurar delitos como incumplimiento de la responsabilidad parental, lesiones o incluso homicidio, cuando la omisión en los cuidados provoca consecuencias graves para la víctima.

La fiscal recordó que las personas encargadas del cuidado de menores tienen una obligación legal de garantizar su bienestar.

Esto incluye a padres, madres, padrastros, madrastras o cualquier persona responsable del cuidado del niño o adolescente.

Importancia de denunciar

Debido a que estos hechos ocurren generalmente en espacios privados, la detección suele depender de terceros que tienen contacto con las víctimas.

Educadores, personal de salud, funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), familiares o vecinos suelen ser quienes alertan a las autoridades.

“Muchas veces las voces de estos niños y niñas son los funcionarios o las personas cercanas que detectan las señales de alerta y se atreven a denunciar”, señaló.

Las autoridades recordaron que las denuncias pueden presentarse en el Ministerio Público, en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o mediante el sistema de emergencias 9-1-1.

Finalmente, la fiscal insistió en que la protección de la niñez y la adolescencia es una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado y la sociedad.