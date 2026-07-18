Cuando el conflicto destruye el patrimonio

Hay conflictos que destruyen más patrimonio por el paso del tiempo que por la sentencia que finalmente los resuelve.

En el ejercicio del Derecho solemos concentrarnos en el proceso, en la demanda, en la prueba o en la sentencia. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a observar aquello que el conflicto va consumiendo mientras el expediente avanza.

Cuando dos personas discuten durante años por un bien hereditario, cuando una empresa permanece atrapada en una crisis sin diagnóstico oportuno o cuando un problema vecinal se judicializa sin identificar correctamente su verdadera causa, existe un fenómeno silencioso que pocas veces ocupa el centro de la discusión: la pérdida de valor.

El tiempo no transcurre en vano. Los bienes se deterioran, las empresas pierden oportunidades, las relaciones familiares se fracturan, los costos aumentan y la confianza en el sistema disminuye. En ocasiones, incluso una resolución jurídicamente impecable llega demasiado tarde para proteger aquello que originalmente estaba llamado a preservar.

La experiencia profesional me ha enseñado que no siempre el problema reside en el procedimiento. Muchas veces el juez resuelve exactamente lo que las partes le solicitaron. El verdadero desafío aparece cuando el conflicto fue mal diagnosticado desde el inicio. Una acción jurídicamente correcta puede no resolver la necesidad real de quien acudió al sistema.

El expediente termina, pero el conflicto permanece.

Por eso cada vez estoy más convencida de la importancia del diagnóstico previo. Antes de decidir qué proceso iniciar, quizá debamos preguntarnos cuál es realmente el problema que necesita solución. No toda controversia requiere la primera herramienta que aparece en el Código; requiere comprender la naturaleza del conflicto.

Pienso entonces en la imagen de un mapa. Un mapa no decide el camino por nosotros. Tampoco elimina nuestra responsabilidad. Simplemente nos ayuda a comprender el territorio, identificar riesgos, reconocer alternativas y saber dónde estamos antes de avanzar.

En el Derecho ocurre algo similar. Las herramientas jurídicas no deberían sustituir el juicio de las personas, sino orientarlas para tomar mejores decisiones. Porque la responsabilidad siempre seguirá siendo del caminante.

Quizá la mayor enseñanza que puede transmitir el Derecho no sea únicamente cómo ganar un proceso, sino cómo evitar que el conflicto destruya el valor de aquello que precisamente intentamos proteger.

El Derecho alcanza su mayor valor cuando no solo resuelve expedientes, sino cuando ayuda a preservar personas, relaciones, patrimonio y tiempo.