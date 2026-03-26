¿Cuáles son los retos educativos para el próximo gobierno?

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Fortalecer la lectoescritura, mejorar matemáticas, ampliar la educación técnica y enfrentar la violencia en centros educativos figuran entre los principales desafíos que heredará el próximo gobierno.

A la Administración Chaves Robles le restan 43 días para dar paso a la transición hacia la llamada “continuidad” del gobierno de la presidenta electa Laura Fernández. Con ello, también podría darse un eventual cambio de gabinete, entre ellos en el Ministerio de Educación Pública (MEP), una de las carteras más cuestionadas tras los resultados del noveno y décimo informe del Estado de la Educación.

Según el documento, Costa Rica registró su peor desempeño en las pruebas PISA 2022 y se ubicó en el puesto 60 de 81 países. Además, nueve de cada diez estudiantes evaluados se encuentran en los niveles más bajos de matemáticas.

El informe también advierte una caída en la inversión educativa: pasó de 7,5% del PIB en 2017 a cerca del 5% en 2025. Esta reducción limita mejoras en infraestructura, formación docente y programas que buscan fortalecer los aprendizajes del estudiantado.

“La educación requiere visión a largo plazo”

Si bien el balance del sector educativo deja avances, también tareas pendientes que marcarán la agenda educativa en los próximos años. El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, conversó con Grupo Extra, y señaló que el reto central será mejorar los aprendizajes básicos del estudiantado y sostener reformas que ya comenzaron a implementarse dentro del sistema educativo. Según indicó, el país debe acelerar acciones para recuperar rezagos y fortalecer alianzas.

“Independientemente de quién se siente en la silla del ministerio de Educación, los retos son enormes. La educación requiere visión de largo plazo y el principal desafío es acelerar la mejora en lectoescritura y matemáticas con acciones concretas y alianzas con el sector privado”, declaró.

Entre las prioridades también aparece el fortalecimiento de la macroevaluación educativa, un sistema que busca medir con mayor precisión el rendimiento del sistema y utilizar esos datos para mejorar la enseñanza diaria en las aulas.

“Más que crear nuevas evaluaciones, el reto es usar los datos que ya se generan. Esa información debe servir para mejorar la planificación de las clases, la mediación pedagógica y las decisiones que toman los docentes en el aula”.

Este tema ya se discute en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, por medio del expediente 25.293, proyecto de ley que propone crear el Sistema Nacional de Macroevaluación Educativa.

Por otra parte, señaló que la expansión de la educación técnica será clave para responder a las demandas del mercado laboral y generar más oportunidades para jóvenes.

Actualmente la cobertura de educación técnica ronda el 20%, pero la meta planteada es alcanzar al menos el 50% mediante la transformación de colegios académicos y la actualización de carreras técnicas.

“El país necesita ampliar la red de colegios técnicos y científicos. Ya existen currículos actualizados en decenas de especialidades; ahora el desafío es llevar esas oportunidades a más regiones y preparar estudiantes para la economía tecnológica”.

Los desafíos también incluyen mejorar la convivencia en centros educativos, reducir la exclusión estudiantil, fortalecer becas y mantener programas que permitan a jóvenes regresar al sistema.

A esto se suma la necesidad de continuar la capacitación docente, digitalizar procesos administrativos y atender el rezago en infraestructura educativa, donde aún existen cientos de órdenes sanitarias pendientes.



¿Seguirá Leonardo Sánchez?

Este medio consultó sobre eventual continuidad en la jerarquía del MEP, a lo que Sánchez respondió que sostendrá una reunión esta semana con la presidenta electa, Laura Fernández, para analizar el avance de las acciones impulsadas por el ministerio y los principales retos del sistema educativo.

Según explicó, el encuentro permitirá revisar cómo han progresado distintas iniciativas del MEP, así como discutir los desafíos que enfrenta la institución, su proyección a futuro dentro de las metas del Gobierno y una eventual continuidad.

Otros retos del sistema educativo

Reducir la violencia y mejorar la convivencia en centros educativos.

Fortalecer becas, comedores y apoyos estudiantiles.

Continuar la capacitación docente masiva.

Avanzar en digitalización y automatización del MEP.

Atender infraestructura con cientos de órdenes sanitarias pendientes.

Claves en educación técnica

Cobertura actual cercana al 20% del estudiantado.

Meta planteada es alcanzar al menos 50% en los próximos años.

Transformación de colegios académicos en técnicos.

Más de 70 carreras técnicas actualizadas listas para ampliarse.