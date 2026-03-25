¿Cuáles son los precios de productos tradicionales de Semana Santa?

El medio kilo de filete de corvina se puede encontrar a ¢5.500, mientras que el de pez vela tiene un costo de ¢2.000; la picada de ceviche se puede comprar en ¢2.500 y los camarones en ¢4.000. Los pescados enteros se venden a ¢1.750 por medio kilo.

Esos son ejemplos de varios productos que los ticos buscan en la Semana Santa, tras un sondeo realizado en el Mercado Central de San José.

“Estos días han estado movidos, pero la loquera ya empieza a finales de semana porque el principal movimiento va de miércoles a miércoles. Se empieza a mover más el producto y las ventas mejoran”, indicó Wilbert Saénz, vendedor de la Marisquería el Martín Dorado.

“Para estas fechas hay escasez de producto a raíz de que las aguas se calientan y el pescado busca profundidad hacia aguas más frías. Entonces, un barco llegaba a cierta área con cierta cantidad de combustible, pero como el animal se aleja, se requiere de un mayor gasto. Entonces, tras de que está escaso, el costo también se eleva. Ahí es donde radica el alza del precio; no es porque nosotros queramos subirlo o hacer nuestra Navidad. Por el momento los precios se han mantenido”, agregó.



Ticos prefieren consumir productos del mar.

Otra de las opciones gastronómicas es el bacalao noruego, cuyo precio ronda los ¢7.250 por medio kilo.

“Hay pescado seco y hay bacalao, cada uno tiene un sabor y un proceso de preparación muy diferente. El bacalao se debe dejar un tiempo en agua para sacarle la sal y después se tiene que hacer el preparado. Se puede cocinar en sopa, con papas o en salsa de tomate. Es parte de una tradición de Costa Rica que se adoptó de otras partes del mundo”, comentó Alejandra Ramírez, vendedora del Tramo de San Rafael #1.



Bacalao noruego tiene un valor de ¢7.250.

En cuanto al chiverre, producto de temporada debido a que el periodo de cosecha coincide con los meses de marzo y abril, se puede encontrar en varias formas: la fruta con un peso de 11 kilos tiene un valor de ¢7.000, mientras que la miel de chiverre está disponible por ¢3.800 el kilo. Este producto se consume en diferentes preparaciones como empanadas, pan relleno o con arroz con leche.

Precios para Semana Santa

Productos de mar (medio kilo)

Filet de corvina: ¢5.500

Filet de pez vela: ¢2.000

Picada para ceviche: ¢2.500

Camarón: ¢4.000

Pescado entero: ¢1.750

Bacalao: ¢6.500

Chiverre

Unidad de 11 kilos: ¢7.000

Miel de chiverre: ¢3.800

Tapa dulce: ¢2.200

Fuente: Elaboración propia

Wilbert Saénz Vendedor “La semana ha arrancado muy bien. La Semana Santa del año pasado fue muy buena para nosotros y este año nos está yendo mucho mejor en el promedio de ventas. Esperamos que sigan aumentando en los próximos días”.