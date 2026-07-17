Los acabados son mucho más que un elemento estético. La elección de materiales, colores y detalles puede influir directamente en la plusvalía de una propiedad, su facilidad de mantenimiento e incluso en la percepción que tienen futuros compradores o inquilinos.

Según explica ing. Gerardo Quesada, gerente general de GCM Construcción Integral, invertir en acabados de calidad no significa necesariamente elegir los materiales más costosos, sino seleccionar opciones duraderas, funcionales y acordes con el estilo de la vivienda.

1. Pisos de alta resistencia

El piso es uno de los acabados que más impacto visual genera y uno de los que más desgaste sufre con el paso del tiempo.

Actualmente, los porcelanatos de gran formato continúan siendo una de las opciones más valoradas por su resistencia, fácil mantenimiento y apariencia moderna.

Además de mejorar la estética, ofrecen una mayor vida útil y requieren menos reparaciones que otros materiales.

2. Cocinas funcionales y modernas

La cocina es uno de los espacios que más influye en el valor de una vivienda.

Muebles con diseños contemporáneos, sobres de cuarzo o granito, buena iluminación y una distribución funcional son elementos que incrementan el atractivo del inmueble y mejoran la experiencia de uso.

No siempre es necesario optar por materiales de lujo; una buena combinación entre diseño y calidad puede generar excelentes resultados.

3. Baños con acabados de calidad

Los baños también representan un factor determinante para quienes buscan comprar una vivienda.

Grifería de buena calidad, muebles resistentes a la humedad, mamparas de vidrio y revestimientos duraderos aportan una mejor imagen y reducen los costos de mantenimiento a largo plazo.

4. Iluminación natural y artificial

Un buen diseño de iluminación puede transformar completamente un espacio.

Aprovechar la entrada de luz natural mediante ventanas amplias y complementar con iluminación LED eficiente permite crear ambientes más confortables, modernos y con menor consumo energético.

Este tipo de soluciones también contribuye a mejorar la percepción de amplitud dentro de la vivienda.

5. Carpintería y puertas de calidad

Puertas, closets y muebles empotrados fabricados con materiales resistentes aportan funcionalidad y una mejor presentación del inmueble.

Elegir acabados duraderos ayuda a conservar la apariencia de la vivienda durante más tiempo y representa un valor agregado para futuros compradores.

6. Pinturas y colores neutros

Los tonos neutros continúan siendo una de las mejores alternativas para quienes desean aumentar el atractivo de una propiedad.

Colores claros aportan mayor luminosidad, permiten adaptar fácilmente la decoración y hacen que los espacios se perciban más amplios.

Además, facilitan futuras remodelaciones sin necesidad de realizar cambios importantes.

Checklist: acabados que aumentan el valor de una vivienda

✔ Pisos resistentes y de fácil mantenimiento.

✔ Cocina funcional con materiales duraderos.

✔ Baños modernos y bien equipados.

✔ Buena iluminación natural y tecnología LED.

✔ Carpintería de calidad.

✔ Colores neutros y acabados atemporales.

Invertir en acabados adecuados no solo mejora la apariencia de una vivienda, sino que también incrementa su valor en el mercado, reduce costos de mantenimiento y aumenta el interés de futuros compradores.

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Elegir los acabados correctos puede marcar la diferencia entre una vivienda común y una propiedad con mayor valor de mercado. Si está pensando en construir o remodelar, contar con asesoría profesional le permitirá tomar decisiones que beneficien su inversión.

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