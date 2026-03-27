¿Cuáles son las playas más peligrosas de Costa Rica?

Las playas del Pacífico Central, Pacífico Norte y el Caribe suelen ser el escenario de emergencias, especialmente durante la Semana Santa.

Rodney Mora, coordinador del Módulo de Información Oceanográfica (MIO-CIMAR).

Expertos en oceanografía del país destacan las siguientes playas como las más peligrosas del país:

Playa Jacó.

Playa Hermosa.

Playa Bejuco.

Playa Bandera.

Playa Dominical.

Playa Esterillos.

Playa Negra de Cahuita en Limón.

Para su disfrute, se le recomienda a los turistas mantener la precaución en todo momento.

52 salvavidas de la Cruz Roja vigilarán las aguas de estas playas consideradas de mayor visitación para evitar cualquier ahogamiento o accidente acuático.

Según el Módulo de Información Oceanográfica del Centro de Investigaciones de Ciencias del Mar y Limnología (MIO-CIMAR) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el caso de que se cuente con guardavidas, el peligro de un incidente en el agua disminuye.

Rodney Mora, coordinador del Módulo de Información Oceanográfica (MIO-CIMAR).

De acuerdo con los especialistas, las playas que son abiertas al mar y no cuentan con una bahía suelen ser más riesgosas por las corrientes o la presencia de animales marinos.

Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacan que alrededor de 100 personas mueren por sumersión al año y que estos incidentes están detrás de la cantidad de accidentes acuáticos.