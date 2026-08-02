¿Cuáles políticos se ausentaron a misa del 2 de agosto?

Santa Eucaristía contó con la presencia de la Presidenta Laura Fernández

Figuras políticas del Ejecutivo y del Congreso se hicieron presentes en la Santa Eucaristía de este 2 de agosto.

Sin embargo, hubo ausencias importantes de figuras de Gobierno y de la Asamblea Legislativa.

El encuentro religioso se llevó a cabo a las afueras de la Basílica de Los Ángeles en Cartago, como es tradición.

Foto: Randall Sandoval

Entre algunas de las figuras ausentes destacan:

  • Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia.
  • Gabriel Aguilar, ministro de Justicia.
  • Francisco Gamboa, vicepresidente.
  • Cindy Blanco, diputada por Cartago del PPSO.
  • Rober Barrantes, diputado por Cartago del PPSO.
  • Joselyn Sáenz, diputada por Cartago del Frente Amplio.

La única diputada oficialista de Cartago en acudir a la misa fue Yara Jiménez, presidenta del Congreso.

De Cartago, los diputados Salvador Padilla y Janice Sandí, ambos de Liberación Nacional, sí llegaron a la Eucaristía.

Laura Fernández llegó acompañada del Primer Caballero, Jeffrey Umaña.

Foto: Randall Sandoval
Foto: Randall Sandoval