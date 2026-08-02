¿Cuáles políticos se ausentaron a misa del 2 de agosto?

Figuras políticas del Ejecutivo y del Congreso se hicieron presentes en la Santa Eucaristía de este 2 de agosto.
Sin embargo, hubo ausencias importantes de figuras de Gobierno y de la Asamblea Legislativa.
El encuentro religioso se llevó a cabo a las afueras de la Basílica de Los Ángeles en Cartago, como es tradición.
Entre algunas de las figuras ausentes destacan:
La única diputada oficialista de Cartago en acudir a la misa fue Yara Jiménez, presidenta del Congreso.
De Cartago, los diputados Salvador Padilla y Janice Sandí, ambos de Liberación Nacional, sí llegaron a la Eucaristía.
Laura Fernández llegó acompañada del Primer Caballero, Jeffrey Umaña.