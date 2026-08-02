¿Cuáles políticos se ausentaron a misa del 2 de agosto?

Figuras políticas del Ejecutivo y del Congreso se hicieron presentes en la Santa Eucaristía de este 2 de agosto.

Sin embargo, hubo ausencias importantes de figuras de Gobierno y de la Asamblea Legislativa.

El encuentro religioso se llevó a cabo a las afueras de la Basílica de Los Ángeles en Cartago, como es tradición.

Foto: Randall Sandoval

Entre algunas de las figuras ausentes destacan:

Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia.

Gabriel Aguilar, ministro de Justicia.

Francisco Gamboa, vicepresidente.

Cindy Blanco, diputada por Cartago del PPSO.

Rober Barrantes, diputado por Cartago del PPSO.

Joselyn Sáenz, diputada por Cartago del Frente Amplio.

La única diputada oficialista de Cartago en acudir a la misa fue Yara Jiménez, presidenta del Congreso.

De Cartago, los diputados Salvador Padilla y Janice Sandí, ambos de Liberación Nacional, sí llegaron a la Eucaristía.

Laura Fernández llegó acompañada del Primer Caballero, Jeffrey Umaña.

Foto: Randall Sandoval