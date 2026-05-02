¿Cuáles congresistas cumplieron con el protocolo de vestimenta?
Estilo y protocolo en la Asamblea
Este 1 de mayo la llegada del nuevo periodo legislativo 2026-2030 en el Congreso de Costa Rica estuvo marcada no solo por el acto protocolario, sino también por la diversidad de estilos que se hicieron presentes en el recinto.
A pesar de que la normativa de la sesión solemne establece códigos estrictos de vestimenta en tonos negros para las diputadas y trajes oscuros con camisa blanca y corbata en tonos neutros para los diputados, hubo excepciones.
Predominaron los atuendos sobrios y elegantes, muchos de ellos con sello nacional, así como accesorios con valor personal que complementaron los looks.
En otros casos, hubo apuestas más llamativas, desde prendas de diseñador hasta detalles que elevaron la formalidad con un toque distintivo. Basados en este protocolo, se mostrará quiénes sí lograron apegarse a la normativa y los que se alejaron más.