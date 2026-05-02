¿Cuáles congresistas cumplieron con el protocolo de vestimenta?

Este 1 de mayo la llegada del nuevo periodo legislativo 2026-2030 en el Congreso de Costa Rica estuvo marcada no solo por el acto protocolario, sino también por la diversidad de estilos que se hicieron presentes en el recinto.

A pesar de que la normativa de la sesión solemne establece códigos estrictos de vestimenta en tonos negros para las diputadas y trajes oscuros con camisa blanca y corbata en tonos neutros para los diputados, hubo excepciones.

Predominaron los atuendos sobrios y elegantes, muchos de ellos con sello nacional, así como accesorios con valor personal que complementaron los looks.

En otros casos, hubo apuestas más llamativas, desde prendas de diseñador hasta detalles que elevaron la formalidad con un toque distintivo. Basados en este protocolo, se mostrará quiénes sí lograron apegarse a la normativa y los que se alejaron más.



Los que sí

Zaira Murillo se mantuvo en el negro absoluto, con un look sobrio y sin mayores variaciones con un peinado completamente suelto.

Nogui Acosta elevó la formalidad con un traje de 3 piezas, incluso usando chaleco, proyectando una imagen más sofisticada.

Nayuribe Guadamuz, del PPSO, se inclinó por un look sobrio con acentos dorados que armonizaron con cada uno de los accesorios que usó.

Iztarú Alfaro incorporó un guiño a la biodiversidad con tonos verdes y un sutil bordado floral, mensaje que buscaba transmitir durante el acto solemne.

Britton compró su cartera justamente para esta ocasión para la llegada del nuevo periodo legislativo.

Cindy Blanco del PPSO apostó por la elegancia clásica, alineada con el protocolo de la jornada.



Los que no

Sigrid Segura, del FA, incorporó una flor de gran tamaño que acaparó la atención del atuendo ya que pintaba los colores del partido en tonos amarillos y negros intensos.

Las diputadas del PPSO Katharina Müller y Gréthel Ávila llevaron atuendos con bastante tela, lo que hacía que el conjunto se viera más cargado de lo que es habitual.

José María Villalta rompió con el protocolo al prescindir de la corbata como lo hicieron en su mayoría los del Frente Amplio, apostando por un estilo menos formal.

La diputada, Vianey Mora, llamó la atención al llevar puesto un pin de la Unión Soviética que destacó por encima del conjunto al ser la única con este objeto.