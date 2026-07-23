¿Cuál fue la experiencia de Chile y Perú con retiros en los fondos de pensión?

La discusión sobre retiros extraordinarios del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en Costa Rica vuelve a poner la mirada sobre dos casos similares en América Latina: Perú y Chile.

Ambos países autorizaron el acceso anticipado a los ahorros previsionales durante y después de la pandemia como una medida para el alivio de las necesidades económicas inmediatas de los ciudadanos, pero dejaron desafíos para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y las futuras jubilaciones.

“Tuvimos tres aprendizajes. El primero es que la variable esencial es la tasa de reemplazo. Lo segundo, no perder el foco de los riesgos con los que nace el sistema, que fueron vejez, invalidez y muerte, y lo tercero entender que todos los pilares funcionan de manera complementaria; lo que pase en uno terminará impactando a los demás”, señaló Héctor Cusman, superintendente adjunto de Pensiones de Perú.

Perú es el caso más extremo de la región. Desde 2020 se aprobaron ocho retiros extraordinarios de los fondos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP). En su conjunto se han desembolsado hasta $23 mil millones. “El impacto en el fondo es un impacto de costo fiscal, porque ese universo de personas reduce la cantidad de recursos con los que contará en la vejez y, por lo tanto, necesitará algún complemento. Lo natural en esos escenarios es preguntarse si eventualmente el Estado deberá proveer algún beneficio adicional”, advirtió Cusman.

El funcionario explicó que el principal reto peruano ahora es recapitalizar las cuentas individuales y ampliar la inclusión previsional para reconstruir el ahorro perdido, pues actualmente el sistema administra cerca de $35 mil millones.

Chile también recurrió a los retiros extraordinarios durante la pandemia. Entre 2020 y 2021 fueron aprobados tres retiros del 10% de los fondos previsionales, mientras posteriores iniciativas fueron rechazadas. Más de $50 mil millones fueron retirados por los ciudadanos. Además, el 34,5% de las y los afiliados que ha solicitado algún retiro ha quedado sin saldo en su cuenta de ahorro individual obligatoria. El Gobierno chileno advirtió desde entonces que la medida buscaba atender una emergencia, aunque reconoció el impacto que tendría sobre las pensiones futuras.

“Toda decisión que tenga relación con sistemas de pensiones tiene que basarse en evidencia técnica. No pueden tomarse decisiones que afectarán la vida de millones de personas solamente con criterios políticos. La experiencia de Perú demuestra que soluciones que parecen muy buenas en el corto plazo terminan teniendo consecuencias muy lamentables en el largo plazo”, afirmó Karol Fernández, vicepresidenta de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).

Las experiencias de ambos países fueron citadas por la Superintendencia de Pensiones (Supen) como referencia para el debate costarricense. El superintendente Hermes Alvarado reiteró que permitir retiros del ROP reduciría de forma importante el ingreso durante la jubilación.

“La posición de la Supen siempre ha sido congruente: Cualquier retiro parcial o total del ROP va a socavar la futura pensión de los afiliados. Estamos hablando de alrededor de un 20% menos de monto de pensión y eso perjudica a las personas precisamente en la etapa más sensible, que es la vejez”, sostuvo Alvarado.

Además del efecto sobre las pensiones individuales, los especialistas coincidieron en que el envejecimiento poblacional, la informalidad laboral y la necesidad de fortalecer todos los pilares previsionales hacen aún más relevante preservar los recursos destinados para la jubilación.

Costa Rica mantiene actualmente en la corriente legislativa varios proyectos para autorizar retiros parciales del ROP bajo determinadas condiciones. En ese contexto, representantes de organismos previsionales internacionales insistieron en que las decisiones deben considerar las experiencias de otros países antes de modificar un sistema diseñado para financiar la vejez.



Chile y Perú: ¿Qué ocurrió?

Perú

• Ocho retiros extraordinarios aprobados entre 2020 y 2025.

• $23 mil millones en desembolsos totales

• Las extracciones redujeron el ahorro para la jubilación de millones de afiliados.

• Las autoridades impulsan estrategias de recapitalización e inclusión previsional.

• El debate actual se centra en reconstruir los fondos sin aumentar el costo fiscal.

Chile

• Tres retiros extraordinarios del 10% fueron aprobados entre 2020 y 2021.

• La medida nació durante la emergencia por la pandemia.

• Posteriores proyectos de nuevos retiros fueron rechazados.

• Hasta $50 mil millones en retiros.

• La reforma previsional de 2025 buscó fortalecer el sistema tras los efectos de las extracciones.

Héctor Cusman Pensiones Perú

“El reto va fundamentalmente por dos estrategias: Una de recapitalización y otra de inclusión momentánea. El principal desafío es comenzar a ver el problema previsional como un todo y generar productos que permitan reconstruir el ahorro para la jubilación”.

Hermes Alvarado Pensiones Costa Rica

“Hoy el principal riesgo que tenemos es político, por las iniciativas que están en la corriente legislativa, pero también la desinformación. Además, el sistema complementario tiene una deuda pendiente: Impulsar una verdadera alfabetización previsional en Costa Rica”.