¿Cuál es la empresa con mejor reputación en el país? Conozca el ranking

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El estudio que analiza cuáles empresas tienen mejor reputación corporativa en Costa Rica ya dio a conocer sus resultados para 2026.

La décima edición del ranking Merco Empresas identifica a las compañías mejor valoradas del país y presenta cambios en las primeras posiciones de la clasificación.

En esta edición, el BAC ocupa el primer lugar entre las empresas con mejor reputación de Costa Rica en 2026, seguido por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos y Grupo Purdy, según el ranking Merco Empresas, presentado el 9 de octubre.

La clasificación reúne a compañías de distintos sectores económicos y toma en cuenta la valoración de directivos empresariales, analistas financieros, periodistas especializados, académicos, organizaciones sociales, consumidores y otros grupos consultados.

En los primeros diez puestos también figuran:

BAC Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos Grupo Purdy Heineken Costa Rica Auto Mercado Coca-Cola Femsa Café Britt Compañía de Galletas Pozuelo (Grupo Nutresa) Intel Costa Rica Walmart

Empresas destacadas por sector

Además de la clasificación general, el informe identifica a las compañías con mejor reputación en diferentes actividades económicas.

En el sector bancario, BAC obtuvo el primer lugar, seguido por el Banco Popular y el Banco Nacional de Costa Rica. En alimentos, Dos Pinos encabezó la lista, por delante de Pozuelo y Nestlé.

En tecnología, Intel Costa Rica ocupó la primera posición, seguida por Microsoft y HP Inc. Mientras tanto, en educación superior, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) lideró la clasificación, seguido por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA).

En supermercados, Auto Mercado se ubicó en el primer puesto, Walmart en el segundo y PriceSmart en el tercero. En telecomunicaciones, Telecable encabezó el ranking, seguido por Liberty y Claro Costa Rica.

Otros resultados del estudio

El informe también evaluó la percepción de los consumidores sobre la ética, la responsabilidad y la confianza que generan las empresas. En esta categoría, Almacenes El Rey obtuvo el primer lugar, seguido por Tiendas Pequeño Mundo y Pozuelo.

Por su parte, el ranking de reputación digital fue encabezado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), seguida por BAC y el Banco Popular.