Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La reputación de las empresas, la confianza de los consumidores y el impacto de la inteligencia artificial serán parte de los principales temas que se discutirán el 29 de octubre en Costa Rica, durante la primera edición del Reputation Day 2026, que reunirá a más de 10 expositores nacionales e internacionales.

El encuentro se desarrollará en el hotel Crowne Plaza Corobicí, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., y busca acercar a líderes de organizaciones públicas y privadas a las nuevas tendencias en comunicación estratégica, reputación corporativa y gestión de marca.

“Hoy las empresas ya no compiten únicamente por la calidad de sus productos o servicios; también compiten por la confianza que generan. La reputación se construye todos los días mediante las decisiones, el liderazgo, la comunicación y la coherencia entre lo que una organización promete y lo que realmente hace”, señaló Marlene Fernández, presidenta de AIC.

Entre los invitados destaca Ángel Alloza, director ejecutivo (CEO) de Corporate Excellence, quien participará como conferencista magistral para abordar la importancia de la reputación como un activo estratégico de las organizaciones.

La agenda también incluirá temas como los riesgos reputacionales en entornos digitales, la sostenibilidad, el liderazgo responsable y el uso de herramientas para medir la confianza que generan las marcas.

Reputación gana importancia

De acuerdo con el informe Approaching the Future 2026, elaborado por Corporate Excellence en colaboración con CANVAS Estrategias Sostenibles, el 59% de los profesionales consultados en Centroamérica y el Caribe considera la reputación y el riesgo reputacional como asuntos prioritarios. Además, un 51% señala que sus organizaciones ya destinan recursos y esfuerzos a gestionar este ámbito.

La inteligencia artificial también ocupa un espacio importante en la agenda empresarial: el 51% la identifica como una prioridad, aunque únicamente el 37% de las organizaciones reporta estar invirtiendo esfuerzos en esta área.

¿Cómo participar?

El Reputation Day 2026 es organizado por la Agencia Interamericana de Comunicación y Luis Mastroeni Business Trainer.

La actividad está dirigida a gerentes generales, directores de comunicación, mercadeo, recursos humanos, sostenibilidad y otros profesionales interesados en fortalecer la reputación de sus organizaciones.

La inscripción incluye acceso a las conferencias, certificado de participación, alimentación y espacios para establecer contactos profesionales.

Los cupos son limitados. Las personas interesadas pueden solicitar información al teléfono 2240-2333 o ingresar a https://interamericana.co.cr/reputationdaycr/.

Redacción: Luis Diego Mora