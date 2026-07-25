¿Cuál es el perfil de los más buscados del país?

La detención de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, así como la de Jonathan Pérez Méndez (alias Tan) figuran entre las labores más importantes que ha realizado el Poder Judicial en lo que va del año, pues sus vínculos con el crimen organizado los catalogaron como las personas más buscadas del país.

Junto a ellos, se suma Ronnie Ríos Oconitrillo, conocido con el alias “Coco Guácimo”, quien falleció tras un intercambio de disparos entre los delincuentes y los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Su historial criminal no era para menos. Entre sus estructuras criminales suman, al menos, 360 cargos por homicidio. A esa cifra se pueden sumar más dependiendo del resultado de diversas investigaciones.

La principal figura es Arias Monge. Según el reporte del OIJ, las autoridades llevaban 10 años tras su huella e incluso llegó a ocultarse fuera de nuestras fronteras, específicamente en Nicaragua.

La peligrosidad era tal que el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de $500 mil (unos ¢227 millones aproximadamente) para quien diera información de su paradero.

Según indicó Michael Soto, director interino del OIJ, “Diablo” operó en diferentes zonas del país,

“Teníamos una planificación bastante estructurada, sabíamos que iba a ser complejo e incluso valoramos que se dieran posibles bajas. Con la investigación que teníamos y por una situación divina se nos juntaron los tres sujetos donde estábamos trabajando y nosotros teníamos operativos en tres lugares diferentes”, mencionó el director interino del OIJ.

Por su parte, Pérez Méndez posee acusaciones por un homicidio contra un oficial de la Fuerza Pública, al tiempo de que buscan su relación con el homicidio de un policía que ocurrió este año en Batán.

En el caso de alias “Coco Guácimo”, este tenía labores de inteligencia dentro de la estructura criminal del “Diablo”, coordinando la venta de drogas en varios puntos de la provincia de Limón y la toma de decisiones relevantes. Además, cometió 10 homicidios y se le vincula con el tráfico de drogas.

Otro de los detenidos fue identificado como “Coco Mono”, a quien no tenían registrado anteriormente en los archivos del OIJ y también será investigado.

“Este es un trabajo propio, autóctono del OIJ, de nuestra oficina de Crimen Organizado, con recolección de información y un trabajo bastante técnico y científico muy bien hecho por todos nosotros”, dijo Soto.

Armas de guerra

Dentro del arsenal que “Diablo” y sus estructuras criminales poseían al momento de la captura, los oficiales lograron encontrar 3 fusiles de asalto tipo AK-47, dos de tipo AR-15 y un arma calibre 308, la cual se cataloga como un arma de guerra y es utilizada por francotiradores. Asimismo, encontraron tres pistolas más.

Las pertenencias iban más allá de armas. “Encontramos anillos, joyas y relojes que, en un primer cálculo, suman $30 mil. Además, había dos drones con los que realizaban las vigilancias.

De hecho, cuando vimos que los drones bajaban y subían nos daba una pista y una vez uno de ellos bajó, ahí aprovechamos para entrar”, destacó el director interino del OIJ.

Una vez dieron con la detención, los inspectores oculares realizaron un conteo de los impactos de bala tras el intercambio y detectaron 2.500.

Las autoridades trasladaron a “Diablo” al Centro Penitenciario La Reforma durante la noche y allí esperará las medidas que le serán impuestas.