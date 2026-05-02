¿Cuál es el costo económico de la guerra en Medio Oriente para Costa Rica?

Solo en la factura petrolera, Costa Rica deberá desembolsar más de $1.000 millones adicionales a lo previsto para la adquisición de los combustibles que consumen los costarricenses.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), detalló que este es uno de los costos económicos indirectos que tiene el conflicto bélico en Medio Oriente y que va a afectar a Costa Rica.

“Lo que sabemos es que solo por los precios proyectados actuales del petróleo Costa Rica tendrá que gastar alrededor de $650 millones más en el 2026 y $420 millones en 2027. Entonces, es un dinero que, como economía no teníamos previsto gastar y lo vamos a hacer. Se perdió poder de compra, el mundo decidió empobrecer a Costa Rica”, indicó el jerarca.

Dichos montos obedecen al aumento en el precio del barril de la materia prima que paso de $60 por unidad en diciembre del año pasado a $106 en los últimos registros obtenidos por el BCCR, específicamente del West Texas Intermediate (WTI).

El choque ocasionado por el conflicto también generó un alza en los fertilizantes, debido a que por el Estrecho de Ormuz pasa un tercio de la oferta mundial.

“Ese será el efecto en el tiempo sobre la inflación, porque los fertilizantes se van a transmitir los precios de los alimentos, que no los vamos a ver ni en mayo ni en junio, probablemente sea a finales de este 2026 o inicios del año entrante, entonces es un choque con algún grado de persistencia. La tendencia en la inflación es creciente”, explicó Madrigal.

La inflación provocada por los choques en la economía costarricense estaría alcanzando un 2% a finales de año, ingresando al rango meta que establece el Banco Central.

Ajustes al crecimiento

El crecimiento en la economía nacional sería del 3,5% para el 2026, de acuerdo con el Informe de Política Monetaria. La proyección presentó un ajuste a la baja si se compara con el documento presentado en enero de este año.

En el pasado, el Central esperaba que el aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) fuera de un 3,8% por lo que la disminución sería de 0,3 puntos porcentuales.

Para el 2027, el ajuste sería de 0,4 puntos porcentuales, pasando de 4,0% en enero a 3,6% en abril.

“No solamente Costa Rica es más pobre, el mundo es más pobre, en las proyecciones que hacemos hoy. El ingreso de los países va a ser menor que lo que dijimos en enero. Si crecen menos, nos van a demandar menos. No decimos que va a caer la producción, sino que se va a desacelerar. Aumenta, pero no tanto. Para la producción local, los bienes van a ser más caros, por mayores costos de producción que se trasladan a los consumidores y la demanda interna se ve afectada”, agregó Madrigal.

En la actividad económica, las exportaciones pasarían de un crecimiento del 8,6% en el 2025, a un 3,0% en el presente año. Las ventas de bienes se reducen a la mitad, mientras que se proyecta un decrecimiento del 1,3% para el sector de servicios, principalmente por una menor demanda de los socios comerciales de Costa Rica y la salida de empresas como Intel y Qorvo en el territorio nacional.



Desempeño del I trimestre

El Banco Central estimó un crecimiento en el PIB del 4,6% en los primeros tres meses del año, impulsado principalmente por el consumo privado y las exportaciones.

“En estos momentos es muy alto, la economía mantiene el impulso, digamos, el desempeño relativamente alto que tenía en el 2025. No hay ninguna actividad en la primera parte del año que tenga valores negativos, o sea, que haya decrecido. Ese panorama cambia drásticamente a partir del 28 de febrero, no lo hemos visto aún, 8 semanas después de haber iniciado el conflicto, no se ha manifestado en Costa Rica. A inicios de la segunda semana de mayo ya tendremos una parte del efecto de un mayor precio en los combustibles”, comentó Madrigal. El informe destaca varias actividades que tuvieron un mayor crecimiento que el promedio.

Financieras: 7,6%, construcción: 6,4% e información: 6,1%.

Mercado cambiario

Con respecto al tipo de cambio, la autoridad monetaria detalla que la oferta diaria de divisas es cercana a los $156 millones, mientras que la demanda fue de $125 millones, lo que deja cerca de $21 millones por día que impulsan el valor del dólar hacia la baja.

El resultado neto es de $2.489 millones en excedentes en el mercado cambiario.

El primer trimestre observó una apreciación de ¢34, con un precio de ¢465 por dólar.

“El tipo de cambio responde a las fuerzas del mercado y estas lo han llevado a una apreciación de del colón. La pregunta es, ¿esos dólares de dónde salen? La mayor parte vienen de del Régimen Especial, que es el proveedor neto de divisas, el Régimen Definitivo es un demandante neto en el mercado”, mencionó el presidente del BCCR.