Representantes del sector agrícola convocaron a los candidatos presidenciales para exponerles la crisis que enfrentan.

Además, seis de los siete aspirantes firmaron el Pacto por la Producción Agropecuaria Costarricense, una iniciativa de varias agrupaciones de productores que resumen las necesidades que deben ser prioritarias en la próxima administración.

“Entonces, nos reunimos con la finalidad de que el futuro presidente o la futura presidenta le ponga los ojos a la producción agrícola nacional”, indicó José María Oviedo, presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios.

Entre algunas de las propuestas mencionadas: defender la producción nacional, optimizar los procesos productivos por medio de la innovación, desarrollar una estrategia para enfrentar el cambio climático, garantizar la inocuidad de los alimentos y fortalecer el mercado nacional para los productos cultivados en el país.

La única aspirante que evitó poner su nombre en el texto fue Natalia Díaz debido a que no había recibido el documento previo a la conferencia y explicó que requería de más tiempo para estudiarlo.

Claudio Alpízar / PEN

• Critica los Tratados de Libre Comercio que se negociaron sin tomar en cuenta al agro nacional

• Limitar importaciones, solo para casos de desabastecimiento, y fortalecer la producción nacional.

• Defiende el rol del Consejo Nacional de la Producción en materia de control en los precios.

• Plantea un modelo de desarrollo con enfoque en la infraestructura, turismo y agricultura, por encima de las Zonas Francas.

• Se opone a la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico.

Natalia Díaz / PUP

• Reconoce al agro como sector estratégico para el desarrollo económico del país.

• Propone un enfoque de seguridad alimentaria, a diferencia de la soberanía que pide el sector.

• Propone créditos y seguros accesibles para enfrentar los fenómenos climáticos y de mercado.

• Programa Nacional de Genética para importar para combinar la importación de semillas y su desarrollo por medio de la investigación en universidades públicas.

• Régimen especial de seguros para los trabajadores que se adapte a las condiciones de estacionalidad.

• Rechaza los nuevos tratados, mientras no se resuelva la competitividad nacional.

• Aboga por educación alimentaria de la población y etiquetado transparente.

Claudia Dobles / AC

• Propone enfoque de género en el agro y apoyo a mujeres rurales.

• Rechaza la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico recalcando las decisiones de administraciones pasadas del PAC.

• Resalta acciones pasadas como el abastecimiento durante la pandemia con trabajo coordinado con el CNP y el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y la defensa de las medidas fitosanitarias.

• Se requiere mejorar los mercados, reducir los intermediarios y precios más justos para el productor.

• Promueve sostenibilidad como valor agregado para exportación.

• Se presenta como aliada del sector, comprometida con la dignidad y desarrollo del agro nacional.

Ronny Castillo / ACRM

• Énfasis en el desarrollo de la agricultura regenerativa.

• Propone fortalecer el agro desde las comunidades con programas de aprendizaje y capacitación.

• Generar productos financieros como bonos temáticos y herramientas para una reconversión productiva.

• Llama a adaptarse a nuevas tendencias globales y proteger el agro frente a políticas proteccionistas.

• Apoya la innovación tecnológica como motor del cambio.

Álvaro Ramos / PLN

• Defender la seguridad y soberanía alimentaria.

• Advierte sobre riesgos de depender de importaciones basado en experiencias como la crisis de importación de maíz en México.

• Detener nuevos tratados hasta entender el contexto interno y global.

• Defiende el agro como sector con “efecto arraigo” frente a la falta de identidad de zonas francas.

• Trato con “alfombra roja” al agro.

Ariel Robles / FA

• Denuncia crisis agropecuaria, pérdida de empleos y decisiones del actual gobierno como la Ruta del Arroz.

• Propone que el ministro de Agricultura sea avalado por el sector.

• Rechaza tratados como la Alianza del Pacífico y el Transpacífico.

• Promueve fideicomisos para apoyar al agro de financiamiento desde la banca.

• Recuperar la producción en granos básicos como frijoles, arroz y café.

Fernando Zamora / PNG

• Propone volver a un modelo que privilegie la cultura del esfuerzo y la producción de la agricultura nacional.

• Critica el impacto del globalismo y tratados como la Alianza del Pacífico.

• Promete hacer de Costa Rica una potencia agroindustrial.

Candidaturas ausentes

– Laura Fernández (Pueblo Soberano)

– Juan Carlos Hidalgo (PUSC)

– Fabricio Alvarado (Nueva República)

– José Aguilar (Avanza)

– Eliécer Feinzag (Liberal Progresista)