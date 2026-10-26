¿Cuál derecha en América Latina?

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

En los últimos meses he visto en redes sociales muchas publicaciones donde la gente comenta, lo que ellos creen, es un giro de América Latina de gobiernos socialistas a gobiernos de derecha. Me llama poderosamente la atención que inclusive medios de comunicación reconocidos se han sumado a estas publicaciones con notas periodísticas.

La verdad es que todos los gobiernos de la región son socialistas en mayor o menor grado.

Por socialismo se entiende gobiernos que siguen aumentando, tanto el gasto público, como los impuestos y la planilla de burócratas. Gobiernos socialistas son aquellos que se niegan a cerrar la banca central porque esta les sirve para financiar el gasto público por medio de la emisión inorgánica que crea inflación.

Un gobierno socialista se opone al libre comercio entendido como la eliminación de todos los aranceles y las barreras no arancelarias.

Los gobiernos socialistas no creen en los beneficios de la libre competencia y por eso se oponen a la desregulación de los mercados para permitir la libre competencia, en particular el sistema financiero, las operadoras de pensiones y el mercado de seguros, incluyendo los seguros médicos.

Los gobiernos socialistas no respetan la vida privada de las personas y, como consecuencia, consideran el consumo y tráfico de drogas como delito. Un gobierno de derecha promovería la despenalización y descriminalización del consumo, distribución y producción de las drogas; y regularlas de la misma manera que se regulan otras sustancias como el alcohol o el tabaco.

La existencia de empresas públicas, el Estado Benefactor y los regímenes de pensiones de reparto son políticas socialistas. Un gobierno de derecha promovería un régimen de pensiones de cuentas individuales.

En el Manifiesto Comunista, Carlos Marx aboga por la educación pública y “gratuita”; es decir, financiada por medio de la explotación al pagador de impuestos. Un gobierno socialista es aquel que define para escuelas y colegios los años de estudio, materias que deben estudiarse, metodologías de enseñanza y criterios para selección de profesores. Un gobierno socialista es aquel que establece los requisitos de ingreso a las universidades y los requisitos para apertura de centros de enseñanza superior. La existencia de universidades públicas también es política socialista.

Un gobierno de derecha se limitaría, en política educativa, a subsidiar a los estudiantes de escasos recursos donde los centros educativos operarían en la más absoluta libre competencia.

Según el Índice de Libertad Económica que publica Fundación Heritage desde 1995, para el año 2026 más del 50% de los países de América Latina tienen economías reprimidas o modernamente reprimidas en política económica.

¿Cuál derecha en América Latina?