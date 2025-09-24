El Deportivo Saprissa dejó atrás las dudas y críticas de las últimas semanas con una contundente goleada 3-0 sobre Pérez Zeledón en la jornada 10 del Torneo de Apertura 2025. Con este resultado, los morados alcanzaron el tercer lugar de la tabla con 17 puntos, a solo uno de los líderes Cartaginés y Liberia, ambos con 18 unidades.

La supuesta “crisis” que rodeó al equipo parece desvanecerse, pese a la eliminación en la Copa Centroamericana y la salida de Paulo César Wanchope del banquillo tibaseño. El regreso de Vladimir Quesada le devolvió estabilidad al cuadro de Don Ricardo, que ahora se ilusiona con seguir escalando posiciones.

“Nosotros hemos tenido lo que muchos llaman fracasos o crisis, pero teníamos claro lo que estábamos haciendo. Este grupo de muchachos es increíble y sabíamos que podíamos levantarnos”, declaró el estratega Quesada después del triunfo.

Uno de los líderes en el camerino, Kendall Waston, también respondió a quienes dudaban del equipo. “Las críticas siempre van a venir cuando no se dan los resultados o el fútbol no es el correcto. Somos autocríticos y sabíamos que podíamos hacer mejor las cosas. Hoy se nos dieron los resultados, pero queremos más”, expresó el defensor, autor de un doblete ante los generaleños.

Por su parte, Pablo Arboine resaltó la unión del plantel. “Cuando hay muchas críticas el camerino se cierra y nos unimos más. Seguimos trabajando con el profesor y sabemos que es la única forma de salir adelante”.

El primer tanto de la noche fue obra de David Guzmán, quien abrió el marcador y subrayó la importancia de mantener la intensidad: “Queremos hacer una segunda ronda de la mejor manera, ya la iniciamos bien. En casa tenemos que hacernos respetar y lo demostramos”.

El panorama cambió rápido para un Saprissa que hace apenas unas semanas acumulaba dos derrotas y un empate consecutivo. El equipo recuperó confianza justo antes del duelo del próximo domingo frente a Cartaginés, en el estadio Ricardo Saprissa a las 4:00 p.m.

