CTP no renueva permiso de operación a Transnica

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Consejo de Transporte Público (CTP) decidió no renovar el permiso de operación de Transnica S.A., empresa que brinda el servicio de transporte internacional entre San José y Managua, Nicaragua, informó la instancia en sus redes sociales.

Ante la decisión, Transnica presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y una solicitud de nulidad, al considerar que existen razones jurídicas y técnicas que deben ser revisadas.

La empresa cuestionó que la decisión se base en un informe del Área Técnica del CTP que, según sostiene, contiene “serias anomalías” y conclusiones que considera inexactas.

Transnica también señaló que el propio CTP había acordado previamente, el 30 de abril de 2026, renovar el permiso, pero posteriormente recomendó no renovarlo.

“Posteriormente, estando vigente nuestro permiso, recomienda la no renovación sin que se cumpliera previamente el procedimiento correspondiente para dejar sin efecto ese acto”, indicó la compañía.

Entre los puntos cuestionados se encuentra la cantidad de autobuses utilizados para prestar el servicio. Transnica afirmó que había solicitado al CTP actualizar las variables operativas de la ruta, incluida una reducción de flota y horarios, para ajustarlas a la demanda posterior a la pandemia.

La compañía también asegura que el informe no tomó en cuenta una prórroga de seis meses y 19 días otorgada debido a la suspensión del transporte internacional durante el cierre de fronteras por la pandemia de Covid-19.