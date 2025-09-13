Un equipo de la Cruz Roja Costarricense se encuentra en la comunidad de Masá, en Telire de Talamanca, brindando atención a una mujer de aproximadamente 46 años que presenta dolor abdominal, vómitos y signos de deshidratación con más de 5 días de evolución.

El grupo de socorristas ingresó desde ayer al territorio indígena, recorriendo durante más de 12 horas caminos de difícil acceso, atravesando montañas y ríos, hasta llegar a la vivienda de la paciente cerca de las 8:00 p. m.

Foto: cortesía Cruz Roja.

Actualmente, los cruzrojistas trabajan en su estabilización y coordinan su extracción, preferiblemente vía aérea, debido a que es la opción más segura y rápida para trasladarla a un centro médico.

“Actualmente, se mantiene en el sitio dando soporte y tratando de estabilizar a esta mujer para poder ser extraída, preferiblemente vía aérea para una mejor seguridad de la misma y atención pronta y oportuna. Y por seguridad tanto de la paciente como del personal de Cruz Roja en vista de las condiciones climatológicas y geografía de la zona”, explicó Tatiana Díaz, coordinadora operativa regional.

Según las autoridades, en caso de que el traslado deba realizarse por tierra, implicaría un recorrido de más de 48 horas.

De forma paralela, la Cruz Roja también atiende otra emergencia en otra comunidad de la zona, donde una mujer adulta sufrió una caída y presenta una posible fractura.

La operación en territorio indígena se mantiene activa desde hace más de 23 horas, con la participación de 6 paramédicos y 2 unidades de soporte, entre ambulancias y vehículos operativos.