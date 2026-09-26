Cruz Roja tuvo inesperada visita de artista internacional durante taller

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El artista español, Pablo Alborán, llegó al país este sábado y compartió con miembros de la Cruz Roja Costarricense quienes se encontraban en un taller en el aeropuerto Juan Santamaría.
Alborán arribó en horas de la tarde para el concierto que dará en La Guácima de Alajuela a las 7:00 p.m. este domingo.
La Cruz Roja compartió las fotografías en sus redes sociales junto a un agradecimiento para el cantautor.
“Gracias Pablo por acercarte, compartir este momento y permitirnos llevarnos una foto para el recuerdo. ¡Bienvenido a Costa Rica! Esperamos que disfrute mucho de nuestro país y de su gente”, escribieron.