Cruz Roja tuvo inesperada visita de artista internacional durante taller

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El artista español, Pablo Alborán, llegó al país este sábado y compartió con miembros de la Cruz Roja Costarricense quienes se encontraban en un taller en el aeropuerto Juan Santamaría.

Alborán arribó en horas de la tarde para el concierto que dará en La Guácima de Alajuela a las 7:00 p.m. este domingo.

La Cruz Roja compartió las fotografías en sus redes sociales junto a un agradecimiento para el cantautor.