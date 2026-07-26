Cruz Roja supera las 100 atenciones durante la Romería 2026

La Cruz Roja Costarricense reportó un total de 105 personas atendidas durante las primeras horas del operativo de Romería 2026, desplegado para brindar asistencia a los miles de fieles que caminan hacia la Basílica de los Ángeles, en Cartago.

Según el más reciente corte, 80 pacientes fueron atendidos en el puesto instalado en la Basílica, mientras que 23 recibieron atención en Ochomogo. Además, se registró un caso en el sector de El Cristo y otro en San Pedro.

Del total de atenciones, 95 correspondieron a casos médicos y ocho a incidentes traumáticos. Asimismo, la institución realizó dos traslados a centros médicos, uno en condición crítica y otro en condición urgente.

Foto: Cruz Roja.

La mayoría de las personas atendidas son costarricenses. En cuanto a los rangos de edad, predominan los romeros mayores de 40 años, siendo el grupo de más de 61 años el que registra la mayor cantidad de asistencias.

La Benemérita recordó a la población que, ante cualquier emergencia durante la peregrinación, debe comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 9-1-1.