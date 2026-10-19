Cruz Roja rescata 39 personas tras las fuertes lluvias en el país 

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias registradas este domingo 18 de octubre provocaron diversas emergencias en el país, que obligaron a la Cruz Roja Costarricense a realizar labores de búsqueda, rescate y evacuación en varias comunidades.

Foto: Randall Sandoval.

Entre los incidentes atendidos figura la desaparición de un niño de aproximadamente 10 años en Puntarenas centro, cuyo cuerpo fue localizado este lunes cerca del muelle turístico. Además, los cruzrojistas rescataron y evacuaron a decenas de personas afectadas por deslizamientos, crecidas de ríos e inundaciones.

Foto: Mauricio Aguilar.

Estos son los principales casos reportados:

Puntarenas centro: Un niño de aproximadamente 10 años fue arrastrado por la corriente el domingo. Tras las labores de búsqueda, su cuerpo fue localizado este lunes en el sector del estero, cerca del muelle turístico de Puntarenas.

Un niño de aproximadamente 10 años fue arrastrado por la corriente el domingo. Tras las labores de búsqueda, su cuerpo fue localizado este lunes en el sector del estero, cerca del muelle turístico de Puntarenas. San Pablo de Heredia: Un deslizamiento provocó la caída de un paredón sobre una vivienda. Los cruzrojistas rescataron y evacuaron a 18 personas, quienes fueron trasladadas a casas de familiares.

Un deslizamiento provocó la caída de un paredón sobre una vivienda. Los cruzrojistas rescataron y evacuaron a 18 personas, quienes fueron trasladadas a casas de familiares. Río Cuarto, Alajuela: La crecida repentina del río dejó a 13 personas atrapadas en el sector de Santa Isabel, en Tres Amigos. Los equipos de emergencia lograron rescatarlas y ponerlas a salvo. Ninguna necesitó traslado a un centro médico.

La crecida repentina del río dejó a 13 personas atrapadas en el sector de Santa Isabel, en Tres Amigos. Los equipos de emergencia lograron rescatarlas y ponerlas a salvo. Ninguna necesitó traslado a un centro médico. Concepción, San Rafael de Heredia: Se atendió el reporte de un motociclista que habría sido arrastrado por la corriente cerca del puente Bermúdez. En el sitio, los cruzrojistas ubicaron y valoraron a una persona adulta, quien se encontraba estable y no requirió traslado hospitalario.

Se atendió el reporte de un motociclista que habría sido arrastrado por la corriente cerca del puente Bermúdez. En el sitio, los cruzrojistas ubicaron y valoraron a una persona adulta, quien se encontraba estable y no requirió traslado hospitalario. San Antonio de Alajuelita, San José: Ocho personas, cuatro adultos y cuatro menores de edad, quedaron sin posibilidad de salir del sector de El Llano debido a las lluvias y al crecimiento del río. Los cruzrojistas lograron contactarlas, extraerlas y trasladarlas a una zona segura. Ninguna requirió atención hospitalaria.

Las emergencias evidenciaron el impacto de las fuertes precipitaciones en distintas zonas del país y la necesidad de mantener precaución ante el aumento del caudal de los ríos y la saturación de los terrenos.