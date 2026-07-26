Cruz Roja reporta hallazgo de cuerpo sin vida en el río Torres 

El cuerpo de una persona fue localizado la mañana de este domingo, en el cauce del río Torres, a la altura del puente Yolanda Oreamuno, en el sector de La Uruca, San José.

La alerta ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 5:30 a.m., lo que movilizó unidades de soporte básico, rescate y soporte avanzado hasta el sitio.

Según el reporte de la benemérita, el cuerpo fue encontrado sobre unas piedras dentro del cauce del río. Tras realizar las labores de extracción, los socorristas confirmaron que la persona no presentaba signos vitales.

Una vez recuperado el cuerpo, este fue entregado a las autoridades judiciales para que iniciaran las diligencias correspondientes.

Ahora corresponderá al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinar la identidad de la víctima y las circunstancias en que ocurrió el hecho. Por el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso.