Cruz Roja reporta fin de semana trágico en el país

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense ha compartido el reporte de atenciones brindadas durante el fin de semana del viernes 16 al domingo 18 de octubre de 2026, revelando una cifra preocupante de incidentes atendidos y víctimas.

Según la estadística oficial, un total de 153 personas requirieron la atención de los cuerpos de emergencia, siendo 19 pacientes reportados sin signos vitales y 134 traslados realizados en condición delicada.

Accidentes de tránsito lideran las emergencias:

Los accidentes de tránsito representaron una de las principales causas de atención, sumando 51 incidentes entre colisiones, vuelcos y atropellos.

Colisiones: Se reportaron 37 personas trasladadas en condición delicada y, lamentablemente, 10 pacientes sin signos vitales.

Vuelcos: 7 personas fueron trasladadas en condición delicada.

Atropellos: 7 personas requirieron traslado urgente.

Por su parte, la Cruz Roja reportó 18 atenciones relacionadas con agresiones; con arma de fuego o arma blanca, la Cruz Roja reportó 13 traslados en condición delicada y, trágicamente, 5 pacientes sin signos vitales.

Casos médicos y otros incidentes:

Los casos médicos fueron la categoría con el mayor número de atenciones, sumando 56 traslados de personas en condición delicada.

La institución hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones en las vías, a no exceder los límites de velocidad y ante cualquier emergencia llamar al 9-1-1.