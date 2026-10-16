Cruz Roja reporta adulto mayor aislado en río en Heredia

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia por un adulto mayor de 70 años que permanece aislado en un río en Getsemaní, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia.

La alerta ingresó al Sistema de Emergencias a las 12:34 p. m. de este viernes.

Debido a las fuertes lluvias que afectan la zona, requirieron la intervención de equipos especializados para acceder al sitio y lograr la extracción de la persona.

En el lugar se encuentran personal de rescate y paramédicos, quienes realizan labores para ubicar al hombre.

Los equipos especializados iniciaron maniobras de descenso para llegar hasta donde se encuentra y procurar una extracción segura.