Cruz Roja registra 46 muertes en lo que va de la Semana Santa

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense detalló sobre el total de atenciones realizadas durante esta Semana Santa, la cual ha dejado 46 fallecidos hasta este viernes.

Según la Benemérita, de estos 46, 21 muertes han sido por accidentes de tránsito, mientras que 9 corresponden a arma de fuego o blanca, 4 a emergencias acuáticas y 3 a emergencias traumáticas.

Asimismo, informó que el total de atenciones hasta este viernes es de 695, de las cuales 490 han sido trasladadas a centros médicos y 216 tambien trasladadas en condición crítica.

La Cruz Roja también ha realizado 7.808 atenciones regulares, una cifra bastante alarmante.

La Cruz Roja mantiene el operativo en distintos puntos del país para lograr una atención oportuna ante cualquier emergencia.