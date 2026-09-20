Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La tarde de este domingo, se reportó una emergencia en Aserrí, donde una menor de 12 años sufrió una descarga eléctrica tras, aparentemente, entrar en contacto con un cable de electricidad en un centro turístico de la zona, según información brindada por la Cruz Roja.

Inicialmente, la Benemérita informó que el deceso se produjo por la caída de un rayo en una piscina del centro turístico donde se encontraba la menor. Sin embargo, la información fue rectificada minutos más tarde, a través del chat de prensa, e indicó que la menor entró en contacto con un cable de electricidad.

Al lugar se desplazaron tres unidades por parte de la Cruz Roja para la atención de la emergencia, entre ellas unidades básicas y avanzadas.

A la menor se le realizaron inicialmente maniobras básicas de reanimación y posteriormente maniobras avanzadas, sin obtener respuesta, por lo que se declaró sin signos vitales en la escena.

En el sitio también fue atendido un paciente masculino adulto, quien no ameritó traslado hospitalario.