Cruz Roja lanza colecta nacional ante crisis financiera

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Cruz Roja Costarricense lanzó una colecta nacional de donaciones para obtener recursos que permitan fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias, en medio de la compleja situación financiera que atraviesa la institución.

La campaña, denominada “Colecta que Salva Vidas”, busca involucrar a ciudadanos, comunidades, empresas, organizaciones, municipalidades e instituciones de todo el país.

Según explicó la Benemérita, la iniciativa surge también como respuesta a las muestras de solidaridad recibidas durante los últimos días de personas y organizaciones interesadas en contribuir económicamente.

Recursos resultan insuficientes

La Cruz Roja indicó que durante años ha implementado medidas para contener gastos, mejorar su eficiencia y administrar responsablemente sus recursos.

Sin embargo, aseguró que las necesidades del país y los costos para mantener una operación humanitaria permanente continúan aumentando, mientras que las actuales fuentes de financiamiento son insuficientes para cubrir las necesidades de la organización.

Los recursos obtenidos mediante la colecta serán destinados a fortalecer la atención de emergencias y la asistencia que brinda la institución a personas y comunidades en todo el territorio nacional.

¿Cómo donar?

Las personas, empresas u organizaciones interesadas en contribuir pueden realizar sus donaciones mediante la cuenta 100100-7 del Banco Nacional.

La institución solicita indicar “Donación” en el detalle de la transferencia.

Además, habilitó el número 6470-9465 y el correo [email protected] para quienes deseen obtener información sobre otras formas de colaboración.

En medio de su situación financiera, la Cruz Roja también hizo un llamado al diálogo y a evitar la polarización, al recordar que su labor tiene carácter humanitario.

La institución reiteró que su misión es salvar vidas, aliviar y prevenir el sufrimiento humano y atender a todas las personas sin distinción.