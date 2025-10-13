La Cruz Roja Costarricense emitió una alerta urgente a la población tras registrar un alarmante total de 105 fallecimientos por accidentes acuáticos en lo que va del año.

La cifra subraya la necesidad crítica de extremar las medidas de precaución en playas, ríos y piscinas en Costa Rica. De las víctimas, 16 eran menores de edad.

El mayor número de incidentes mortales se concentra en playas y ríos, según el desglose de los datos reportados hasta la fecha.

42 de los accidentes acuáticos ocurrieron en playas.

36 ocurrieron en ríos.

19 sucedieron en otros cuerpos de agua.

8 ocurrieron en piscinas.

El Último Incidente

La gravedad de la situación quedó demostrada con el caso más reciente, ocurridos ayer, donde 2 niños de 12 y 10 años perdieron la vida en un lamentable incidente en una piscina en Tacacorí de Alajuela.

La Cruz Roja hace un llamado urgente a la ciudadanía para adoptar precauciones esenciales para prevenir accidentes acuáticos.

Se debe supervisar constantemente a los menores de edad cerca de cualquier cuerpo de agua.

Llaman a evitar bañarse en zonas no habilitadas o en aquellas que no cuenten con la presencia de guardavidas.

También llaman a no ingresar al mar, ríos o piscinas bajo los efectos de alcohol o drogas.

Se debe utilizar chaleco salvavidas al realizar actividades de pesca o cualquier otra actividad acuática.

No confiarse únicamente de su habilidad para nadar, ya que las corrientes pueden cambiar de forma repentina.

Respetar siempre las banderas y señales de advertencia que se encuentren en las playas.