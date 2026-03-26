Cruz Roja detalla cómo serán operativos en Semana Santa

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La Cruz Roja Costarricense activó su plan nacional para la Semana Santa 2026, movilizando recursos a lo largo de todo el territorio nacional ante uno de los periodos de mayor desplazamiento de personas en el país.
El operativo del año anterior dejó un saldo trágico de 55 personas fallecidas y más de mil personas atendidas por diversas emergencias, lo que obliga a la institución a reforzar su presencia en puntos críticos.
En cifras:
Las autoridades identifican tres focos principales de incidentes: accidentes de tránsito, emergencias acuáticas y personas extraviadas en zonas montañosas. El despliegue busca asegurar una respuesta articulada y oportuna mediante el refuerzo de los recursos locales.
Más allá del despliegue técnico, la Benemérita enfatiza que la prevención es la clave. La mayoría de los incidentes fatales están relacionados con conductas de riesgo que pueden evitarse.
Las recomendaciones
La institución recuerda que la población debe reportar cualquier incidente directamente al sistema 9-1-1.