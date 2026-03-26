Cruz Roja detalla cómo serán operativos en Semana Santa

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense activó su plan nacional para la Semana Santa 2026, movilizando recursos a lo largo de todo el territorio nacional ante uno de los periodos de mayor desplazamiento de personas en el país.

El operativo del año anterior dejó un saldo trágico de 55 personas fallecidas y más de mil personas atendidas por diversas emergencias, lo que obliga a la institución a reforzar su presencia en puntos críticos.

En cifras:

500+ cruzrojistas estarán en servicio activo.

estarán en servicio activo. 120+ vehículos de emergencia , incluyendo ambulancias de soporte básico y avanzado, así como unidades de rescate.

, incluyendo ambulancias de soporte básico y avanzado, así como unidades de rescate. Puestos de atención estratégica en carreteras, playas, ríos y montañas.

Las autoridades identifican tres focos principales de incidentes: accidentes de tránsito, emergencias acuáticas y personas extraviadas en zonas montañosas. El despliegue busca asegurar una respuesta articulada y oportuna mediante el refuerzo de los recursos locales.

Más allá del despliegue técnico, la Benemérita enfatiza que la prevención es la clave. La mayoría de los incidentes fatales están relacionados con conductas de riesgo que pueden evitarse.

Las recomendaciones

En carretera: Respetar los límites de velocidad, no conducir bajo el efecto de sustancias y revisar el estado mecánico del vehículo.

Respetar los límites de velocidad, no conducir bajo el efecto de sustancias y revisar el estado mecánico del vehículo. En el agua: Evitar el ingreso a playas o ríos en condiciones inseguras y no descuidar a los niños .

Evitar el ingreso a playas o ríos en condiciones inseguras y . Seguridad: Utilizar siempre dispositivos de seguridad (cascos y sillas para menores) y mantenerse hidratado.

La institución recuerda que la población debe reportar cualquier incidente directamente al sistema 9-1-1.