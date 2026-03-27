Cruz Roja desplegará 500 rescatistas en Semana Santa 

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Ante el inicio de uno de los periodos de mayor desplazamiento de personas en el territorio nacional, la Cruz Roja Costarricense anunció la activación oficial de su operativo especial para la Semana Santa 2026.

Con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad de vacacionistas y ciudadanos en general, la Benemérita desplegará una estrategia integral de atención prehospitalaria y rescate que cubrirá los puntos más críticos y de mayor visitación del país.

Este esfuerzo logístico involucra la movilización de más de 500 cruzrojistas, quienes estarán distribuidos estratégicamente en puestos de atención a lo largo y ancho del país.

El despliegue no solo contempla personal humano altamente capacitado, sino también una flota de más de 120 vehículos de emergencia, que incluye ambulancias de soporte básico y avanzado, así como unidades de rescate y vehículos operativos especializados para intervenir en diversas superficies y escenarios de riesgo.

La urgencia de este operativo se fundamenta en las estadísticas del año anterior, un periodo que dejó un saldo trágico de 55 personas fallecidas y más de 1.000 ciudadanos atendidos por diversos incidentes de gravedad.

Según los registros de la institución, las emergencias más recurrentes durante estos días festivos son los accidentes de tránsito, las emergencias en entornos acuáticos y el extravío de personas en zonas montañosas.

El plan contempla una presencia reforzada en playas, ríos, carreteras principales y zonas de alta montaña, así como en centros de alta concentración de personas donde la visitación turística suele dispararse.

La estrategia busca asegurar una respuesta articulada y oportuna, potenciando los recursos locales y la atención coordinada para que la ayuda llegue en el menor tiempo posible ante cualquier eventualidad que ponga en peligro la vida humana.

Más allá del despliegue técnico, la Cruz Roja enfatiza que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar tragedias familiares.