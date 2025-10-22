Cruz Roja confirma carro y pacientes sumergidos tras caer a río

La Cruz Roja Costarricense (CRC) confirmó que al llegar al lugar donde un carro cayó a un río en Cartago, se confirmó cinco pacientes dentro del agua y un vehículo liviano sumergido.

“En el sitio llueve intensamente, lo que provoca un aumento en el caudal del río y dificulta las labores de rescate, que se desarrollan de manera urgente”, detalló Cruz Roja

En la emergencia están involucrados tres menores y dos adultos, según informaciones de la Benemérita.

Al lugar se movilizaron ambulancias adicionales, unidades de soporte básico y otra de soporte avanzado, para reforzar la atención.

Emergencia en desarrollo.