La Cruz Roja dio la primera actualización de la caída de un menor de 2 años en San Carlos y confirmó que se trata de un pozo de 30 metros aproximadamente y se presencia agua en el fondo.

Cuerpos de rescate, tanto de Cruz Roja, como de Bomberos, atienden la emergencia ocurrida en Pocosol de San Carlos.

Primeros reportes se dieron pasadas las 11:45 a.m. de este domingo.

“El terreno alrededor se mantiene estable, pero en el fondo del pozo es visible la presencia de agua”, afirmó Cruz Roja.

Unidades se desplazan al sitio para atender la emergencia y rescatar al menor del cual se desconoce su estado y el motivo de su caída.