Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Una mujer que se encontraba en el sector de Piedra Blanca, en Escazú, fue atendida por la Cruz Roja Costarricense luego de presentar una crisis convulsiva la mañana de este sábado.

El incidente fue reportado alrededor de las 9:45 a. m., lo que generó la movilización inmediata de unidades de soporte básico, avanzado y de primera intervención hacia esta zona montañosa de difícil acceso, con el objetivo de brindarle atención médica y coordinar su extracción.

De acuerdo con el informe preliminar, la paciente se encontraba en un área de complicada evacuación, por lo que fue necesario desplegar equipos especializados para llegar hasta su ubicación.

“En estos momentos las fuerzas de tareas en la zona logran tener contacto con la paciente. En el lugar se encuentran dos personas que requieren valoración y extracción a una zona segura”, indicó la Cruz Roja Costarricense.

Las labores de rescate continúan en el sitio mientras los equipos trabajan para estabilizar a la mujer y trasladarla a un punto seguro donde pueda recibir atención médica.