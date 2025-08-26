La situación en Crucitas de San Carlos, representa una de las crisis ambientales más graves que enfrenta el país en la actualidad. Un equipo de Grupo Extra hizo una visita reciente a la zona para confirmar lo que muchos temíamos: la extracción ilegal de oro ha evolucionado de una actividad artesanal a una operación de crimen organizado que devasta nuestro territorio y compromete la seguridad nacional.

Los datos son alarmantes. Más de 990 coligalleros, en su mayoría extranjeros, operan túneles de hasta 100 metros en los cerros Botija y Fortuna, utilizando mercurio y dinamita sin ningún control ambiental. Mientras tanto, el Estado costarricense observa impotente cómo se saquean recursos que legítimamente pertenecen al pueblo costarricense, dejando a cambio un paisaje devastado y contaminado.

La presencia de bandas rivales, prostitución, narcotráfico y armas de fuego evidencia que hemos perdido el control territorial de una zona estratégica del país. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, ha reconocido que estructuras criminales internacionales lucran con nuestro oro, mientras Costa Rica no percibe un colón de estos recursos.

Esta crisis exige una respuesta inmediata y contundente de nuestras autoridades. No podemos seguir permitiendo que la desidia institucional convierta nuestro territorio en tierra de nadie. Los diputados de la República, el Poder Ejecutivo y las instituciones competentes tienen la obligación moral y constitucional de actuar.

Es urgente implementar una estrategia integral que vaya más allá del control policial. Necesitamos presencia estatal permanente, programas de desarrollo alternativo para las comunidades locales y, fundamentalmente, un proyecto de aprovechamiento sostenible de los recursos minerales que beneficie a los costarricenses.

La extracción responsable y regulada de oro, bajo estrictas normas ambientales y con participación de capital nacional, podría generar empleos dignos, ingresos fiscales y desarrollo para San Carlos. Países como Canadá y Australia han demostrado que es posible combinar extracción minera con protección ambiental cuando existe voluntad política y marcos regulatorios adecuados.

El equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental no es una utopía, es una necesidad. Los recursos de Crucitas pueden y deben aprovecharse para el beneficio nacional, pero bajo un modelo que respete nuestros principios ambientales y garantice la sostenibilidad a largo plazo.

La devastación actual de Crucitas es el resultado de años de abandono estatal. No podemos seguir permitiendo que el crimen organizado explote nuestros recursos mientras el pueblo costarricense subsidia esta crisis con impuestos destinados a controlar una situación que debería generar ingresos para el país.