Una tortuga terrestre cayó en hueco realizado por mineros en el cerro Fortuna, un sitio donde la Fuerza Pública ya ha rescatado varios perros que quedan atrapados en los túneles.

Fotografía: Ministerio Seguridad Pública

El rescate se realizó el pasado lunes 15 de setiembre, durante uno de los patrullajes nocturnos efectuados por los policías para detectar actividades relacionadas con la minería ilegal.

El hueco se encontraba casi lleno de agua, por lo que no se descarta que la tortuga estuviera muchas horas luchando por su vida, según el Ministerio de Seguridad Pública.

Fotografía: Ministerio Seguridad Pública

Fotografía: Ministerio Seguridad Pública

El animalito fue extraído del hueco y colocado en un sitio seguro.