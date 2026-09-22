Cruce picante entre Navas y Batista

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La ausencia de Keylor Navas en la primera convocatoria de Fernando Batista al frente de la Selección Nacional sigue generando reacciones. Esta vez fue el propio guardameta costarricense quien apareció en redes sociales con una publicación que llamó la atención, aunque sin mencionar directamente al técnico argentino.

Batista explicó recientemente la situación con el portero y aseguró que intentó establecer contacto con él. Según el seleccionador, ambos tuvieron una conversación telefónica, pero posteriormente no logró comunicarse nuevamente con Navas cuando intentó acercarse a él durante una visita a México.

“Hemos hablado una vez por teléfono, después yo estuve en México quise acercarme a él para poder hablar. Él no ha hablado conmigo, no pudo contestarme el mensaje que yo le mandé. Las puertas de la Selección siempre están abiertas, nada más que hoy me toca tomar decisiones y ver otros arqueros”, manifestó Batista al medio FOX.

Horas después de esas declaraciones, Navas publicó una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En la imagen aparece un fondo vacío acompañado de una encuesta con una pregunta directa: “Si usted tiene algo importante que decir…”.

Las dos opciones que colocó fueron: “Llama directamente” y “Manda un mensaje”.

Navas no agregó ningún texto adicional, tampoco mencionó a Batista ni hizo referencia explícita a la Selección Nacional. Sin embargo, el momento en que publicó la historia provocó que fuera relacionada inmediatamente con las declaraciones realizadas por el entrenador sobre los intentos de comunicación entre ambos.

La publicación deja abierta la interpretación sobre a quién o a qué situación hacía referencia el arquero, pues el futbolista no confirmó que el mensaje estuviera dirigido al seleccionador.

Mientras tanto, Navas quedó fuera de la convocatoria de Batista, una lista de 30 jugadores elegidos para afrontar los compromisos oficiales de este nuevo proceso de la Tricolor.