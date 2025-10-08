La ansiedad se apoderó de la sala de juicio, número 11, de la Jurisdicción Especial de Crimen Organizado. El ambiente era pesado, casi inmóvil.

El exmagistrado Celso Manuel Gamboa Sánchez y su familia esperaban la histórica resolución que avalaría la extradición de costarricenses a Estados Unidos, requeridos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A eso de las 9:40 a.m., el exmagistrado ingresó con una camisa tipo polo Tommy, color amarilla, portando un chaleco antibalas.

Saludó con un leve movimiento de cabeza a su hermana y abogada, Natalia Gamboa, quien lo esperaba junto a otros familiares y su defensor, Randall Céspedes.

El juicio por falsificación y uso de documento falso pasó a un segundo plano.

Mientras los jueces analizaban los argumentos de la causa en su contra y del exdirector de la Policía Control Fiscal Irvin Malespín, Gamboa intercambiaba gestos con su hermana.

Ella, con mirada firme, le hacía señas discretas desde el público; él respondía con leves movimientos, intentando mantener la calma.

Minutos antes del mediodía, Natalia le dijo que el Tribunal estaba por resolver el tema de la extradición. Celso la miró sorprendido y preguntó en voz baja:

“¿Ya está la resolución?”, sin embargo, no había respuesta aún.

La tensión aumentó. En un momento del juicio, Gamboa pidió permiso a su hermana para hablar, pero la misma lo contuvo con un gesto. “Tranquilo” le dijo, “esperemos”.

“De todos modos me van a extraditar”, respondió él, resignado, antes de recobrar silencio. Poco después, volvió a mirarla. “¿Qué vamos a hacer?” preguntó Celso.

Natalia con serenidad, consciente de que la respuesta estaba a minutos de llegar le volvió a pedir tranquilidad.

El primer momento de quiebre llegó antes del almuerzo. Una de sus hijas, a través del abogado Céspedes, le hizo llegar una carta escrita a mano.

Gamboa la tomó con cuidado, la leyó, y por primera vez en toda la mañana no pudo contener las lágrimas. y respiró hondo para continuar el proceso.

Horas después, el juez encargado de la extradición notificó la resolución bajo el voto N.º 1628, en la que se autorizó la entrega de Celso Gamboa a Estados Unidos.

La abogada Natalia Gamboa fue la primera en recibir la notificación por correo electrónico. “Ya llegó”, exclamó con visible nerviosismo, luego de pasar gran parte del día revisando su computadora a la espera del fallo.

Debido a las limitaciones de internet en las salas judiciales, la defensora no logró abrir el archivo desde su asiento, por lo que salió al pasillo, donde se encontraba el otro abogado del caso, Michael Castillo. Ambos revisaron durante al menos 15 minutos el documento, que consta de más de 600 páginas.

Minutos después, Natalia regresó a la sala para comunicarle a su madre, hermano y sobrinos que la extradición había sido avalada.

Celso se encontraba fuera del recinto, pues los jueces habían suspendido la sesión para deliberar una solicitud de la Fiscalía dentro del proceso por falsificación de documento.

Cuando los custodios lo reintegraron a la sala, miró a su hermana y preguntó en voz baja: “¿Ya está?”, ella asintió con discreción.

Pese a la restricción de reproducir las imágenes de Gamboa, las cámaras y lentes de la prensa se fijaron en él.

El exmagistrado solo alcanzó a decir “¿Ves? Sabíamos que iba a pasar”.

Acto seguido, se volvió hacia su familia. Su madre, su hermana y una de sus hijas, que lloraba en silencio, escucharon cuando él les dijo: “Tranquilos, todo va a estar bien. Ánimo”.

El momento se tornó más emotivo cuando, al ver a su madre afectada, Celso volvió a quebrarse.

Celso lloró otra vez

La exministra Cecilia Sánchez abandonó la sala visiblemente afectada, mientras el resto de la familia permanecía en sus asientos, intentando asimilar la decisión.

A eso de las 4:15 p.m., el Tribunal dio por finalizada la audiencia, indicando que el juicio se reanudaría el 10 de octubre, cuando iniciará la etapa de conclusiones.

Al finalizar, los hijos del exmagistrado abandonaron el edificio en silencio, mientras sus abogados ofrecían declaraciones a la prensa. Explicaron que presentarán la apelación correspondiente, cuyo plazo vence el mismo día que se retoma el juicio.

Los defensores cuestionaron la actuación del juez a cargo del proceso de extradición y expresaron su decepción por la forma en que se notificó la resolución, la cual consideraron apresurada. Añadieron que este miércoles analizarán junto a Celso, en el Centro Penal La Reforma, el contenido completo del fallo para definir los próximos pasos.

Celso Gamboa se levantó, lo esposaron y antes de retirarse con los custodios del OIJ le dio un último mensaje a su familia: “todo va a estar bien”.