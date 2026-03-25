Crol Swimming gana la Copa Verano Máster

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Copa Verano Máster TYR 2026 se disputó en la Piscina María del Milagro París en La Sabana. Al final de todos los eventos los mejores fueron los integrantes de la Academia Crol Swimming, después de tres sesiones de competencia.

David Marchal de la Asociación de Natación Crol Swimming se mostró muy contento con el título obtenido. “Muy contentos con el campeonato de la Copa Máster. Es el tercer año consecutivo que ganamos la copa. Tenemos un equipo grande, 55 personas trajimos este año y muy contentos por repetir el campeonato. Nos venimos preparando desde el año pasado, más o menos desde noviembre que terminó el torneo piscina corta para este que es de piscina larga.

De hecho, hasta vinimos varias veces aquí a nadar, a La Sabana para acostumbrarnos a la piscina de 50 metros” describió.

Manuel Campos, de la Asociación de Natación Máster, destacó el esfuerzo que tuvo el equipo para obtener el segundo lugar. “Un éxito total, pues las condiciones estaban bastante adversas, muy frío y valió la pena. Sorteamos el día a día con mucho empeño y entrenando bastante” dijo Campos. José Martí Hidalgo, de Costa Rica Tenis Club Milenio, destacó la disciplina que deben tener para asistir a un torneo tan exigente.