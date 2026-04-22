Critican informe que cuestiona plan de seguridad aplicado por el Gobierno 

La manera en que se aprobó un informe relacionado con posibles falencias del gobierno para atender la seguridad del país fue criticada por legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Como una “barbaridad” calificó la diputada oficialista Pilar Cisneros la aprobación del documento, tras ser presentado minutos antes de que iniciara la sesión del órgano legislativo.

“Lo presentaron a las 7:00 p.m. y pretendían que los legisladores que estábamos ahí y que ni siquiera habíamos estudiado el informe, diéramos nuestro criterio. ¿Cómo quieren que uno vote un documento de 80 páginas que no hemos leído”, dijo?

Cisneros aseguró que el gobierno ha emprendido una serie de acciones para enfrentar la criminalidad y la ola de violencia que atraviesa el país.

El legislador Gilberto Campos señaló que hubiera votado el informe de manera positiva, sin embargo, la manera en que se llevó el documento de última hora hizo que diera marcha atrás, por lo cual dio un voto negativo.

“No hubo posibilidad de leerlo ni estudiarlo, nuestros asesores ni lo conocen, no se sabe si hay responsabilidades sentadas, no se sabe a quién se le atañe la negligencia, no sé si hay delitos o favorecimientos, esto hace que yo vote en contra un informe que posiblemente hubiera votado a favor”, explicó.

Una de las diputaciones que aprobó dicho informe fue la legisladora Gloria Navas, quien aseguró que la presencia de expertos durante toda la investigación determinó aparentes fallas del Poder Ejecutivo en temas de seguridad.

“Se demostraron falencias del gobierno y falta de responsabilidad en las investigaciones y que no había una situación de prevención y de ejecución de la pena válida para esos efectos, en resumen, que hay negligencia en el manejo de la seguridad por parte del Poder Ejecutivo”, señaló.

Ejecución de la Pena

Los legisladores de la comisión también analizaron las razones por las cual el presidente Rodrigo Chaves vetaría la Ley de Ejecución de la Pena, y por mayoría decidieron que la propuesta siguiera su proceso. Por tal motivo, ahora el proyecto pasará a la Sala Constitucional, y en caso de que los magistrados no encuentren inconsistencias, podrá volver al Congreso donde sería resellado tras la negativa del gobierno.

En síntesis, la propuesta de ley de ejecución de la pena busca garantizar el ejercicio de los derechos y deberes que tienen todas las personas sentenciadas.