Los diputados oficialistas buscan conservar los privilegios de pertenecer a una fracción legislativa, pero sin estar ligados al Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Según detalló Pilar Cisneros a Diario Extra, los congresistas afines al mandatario Rodrigo Chaves se encuentran en una posición de indefensión, ya que la presidenta de la agrupación, Luz Mary Alpízar, insiste en que no deben formar parte de la bancada del partido.

“Deben de salir con la renuncia si son honorables y, si no, pasarán un proceso para que se demuestre al pueblo costarricense cómo debe de ser el sostenimiento de la democracia”, comentó Alpízar.

El tema cobró relevancia luego de que el diputado Daniel Vargas consultara al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa si existía algún mecanismo que les permitiera separarse del partido que los llevó a Cuesta de Moras, sin perder los beneficios como el acceso a recursos y tiempos en el debate reglado.

Además, en las próximas elecciones apoyarán a otra agrupación política, tal como hicieron durante los comicios municipales de 2024.

La respuesta del departamento fue que no existe forma de aplicar el reglamento según las pretensiones de los diputados afines al Gobierno, ya que “no es admisible”, pues lo consideran una “contradicción”. “La fracción es un órgano, un brazo del partido. Ciertamente, este tema, hasta donde hemos indagado, no ha sido objeto de jurisprudencia, aunque podríamos decir que se acerca a la no admisión de dobles militancias, que sí está desarrollada en la jurisdicción electoral, si se optara por adhesiones a otra fuerza política”, subrayó Servicios Técnicos.

Por su parte, Alpízar insiste en que lo que hacen los diputados es “una usurpación” del nombre y de los puestos que deberían ocupar los militantes del PPSD.



Luz Mary Alpízar





“Vargas y otros siete compañeros andan buscando la manera de poder moverse a un partido más como es su estilo, pero manteniendo los privilegios ¡ellos mienten costarricenses!”.



Pilar Cisneros





“Si ella (Alpízar) intenta echarnos, vamos a presentar otro recurso de amparo electoral ante el TSE porque realmente nos deja en una indefensión total. ¿A quién le hacemos caso? ¿al soberano o al partido?”.