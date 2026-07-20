Cristopher Núñez tiene nuevo destino en Europa

A falta de oficialidad y tras varias semanas de negociaciones, el Atromitos de Grecia, Cartaginés alcanzaron un acuerdo para concretar la salida de Cristopher Núñez.

Según conoció Grupo Extra, el capitán brumoso se despedirá este lunes del plantel blanquiazul y viajará en los próximos días hacia Europa para incorporarse a su nuevo equipo.

Núñez jugará a préstamo por un año, con opción de compra, y pondrá fin a su segunda etapa con Cartaginés, club al que regresó hace casi dos años tras su paso por el PAS Lamia de Grecia.

Con este movimiento, el volante volverá al fútbol griego con el objetivo de recuperar protagonismo, consolidarse en el Atromitos y mantenerse en el radar de la Selección Nacional.

Juan Diego Códoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra