Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

¡Cristo resucitó, Aleluya! ¡Felices Pascuas de Resurrección! Celebremos con alegría y regocijo que Cristo ha resucitado y que, con Él, la vida ha vencido a la muerte.

Hoy las palabras del Evangelio: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado” (Lucas 24,5) nos inspiran a ir más allá de la desesperanza y la desolación, y a encontrar y proclamar la vida ahí donde parece dominar la muerte.

La resurrección de Jesucristo es el evento que da plenitud a la historia de la humanidad. Jesús trasciende los límites del tiempo y el espacio. El Resucitado, con su presencia, ofrece esperanza y redención para toda la humanidad; aún en los momentos más oscuros, la luz y la vida prevalecen sobre la oscuridad y la muerte. La resurrección es el paso de la muerte a la vida, un renacer que nos muestra que la esperanza es para nosotros la garantía de que verdaderamente podemos fiarnos de Dios.

Como sociedad, vivimos un tiempo marcado por numerosos desafíos, muchos de los cuales son profundamente alarmantes y pueden resultar abrumadores. Estos problemas no solo nos afectan a nosotros individualmente, sino también a nuestras familias y comunidades. Nos enfrentamos a una crisis en los valores morales, que abarca desde la falta de respeto por la verdad, la justicia y la vida, hasta la proliferación de la violencia y el destructivo narcotráfico y su perverso negocio.

En medio de la incertidumbre que enfrentamos, es comprensible sentir desánimo y preocupación, cuánto más al ver la expansión de la “cultura de la muerte”; a saber, esa mentalidad y práctica que promueve y perpetúa la destrucción de la vida humana en todas sus formas, desde la promoción del aborto, la eutanasia, así como la indiferencia hacia la dignidad y el valor de cada persona.

Entonces redescubramos las señales de alegría y esperanza abundantes en nuestro pueblo y no nos hundamos en el sepulcro de la desesperanza. La “cultura de la vida y del amor” es el camino de una sociedad más justa y humana.

La fe nos fortalece y nos sostiene en los momentos más difíciles. Aunque el pecado y el mal estén presentes, en Costa Rica, la esperanza y el amor siguen siendo una fuerza poderosa, pues en nuestra esencia somos un pueblo de fe que encuentra en Cristo la verdadera vida.

Ante los retos que se nos presentan, la certeza de que el Señor ha resucitado y camina a nuestro lado es la fuente de inspiración para mantener viva la alegría en nuestros corazones. Guiados por la paz que nos ha regalado Cristo resucitado, es imperativo unirnos y colaborar en la construcción de una sociedad más justa, pacífica y llena de esperanza. El discípulo de Cristo no se queda mirando fijamente el sepulcro, sino, eleva su mirada hacia la vida eterna.