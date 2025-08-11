Después de más de una década juntos, el momento que tantos esperaban finalmente llegó. Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez.
“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina en redes sociales junto a una imagen que dice más que mil palabras: su mano luciendo un deslumbrante anillo de diamantes y entrelazada con la del astro portugués.
Su historia comenzó con un flechazo en 2016, cuando Georgina trabajaba en una tienda Gucci en Madrid y conoció al futbolista.
Desde entonces, su vínculo ha sido inseparable. Oficializaron su amor en 2017 y, ese mismo año, recibieron a su primera hija en común, Alana Martina.
Georgina no solo se convirtió en pareja de Cristiano, también abrazó con amor el rol de madre para toda la familia.
Juntos han celebrado la vida, enfrentado pérdidas, como la de uno de sus gemelos en 2022 y han construido una relación sólida entre viajes, hijos y proyectos compartidos.
