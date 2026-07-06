Cristiano Ronaldo: “La Eurocopa que gané tiene la misma dimensión que un Mundial”

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Luego del silbatazo final y de concretarse la eliminación de Portugal ante España del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo fue muy directo en sus declaraciones post partido.

El astro portugués indicó que no es el fin del mundo por no llevarse el trofeo a casa y ante su gente, asimismo, destacó la obtención de la Eurocopa de 2016 con su selección y colocándolo al mismo nivel del torneo más importante del fútbol.

“El mayor título que gané con la selección fue en 2016 (la Eurocopa); para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue”, aseguró Ronaldo en zona mixta.

El delantero añadió que cuando él debutó con los lusos y se convirtió en la figura internacional que todos conocemos, fue el comienzo del éxito para el equipo, ya que ganaron el torneo intercontinental y dos ediciones de la Nations League.

“Mañana me levantaré igual que hoy: con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento”, agregó.

“He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada.



El mayor título que gané en la Selección fue la Euro 2016. PARA MÍ, TIENE LA MISMA DIMENSIÓN QUE UN MUNDIAL”.



Cristiano Ronaldo. 😳🇵🇹 pic.twitter.com/dBe8akbXCi — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

El máximo goleador en la historia del fútbol concluyó con que sus rivales contaron con algo más de suerte y aprovecharon los errores que se dieron en la defensa de su equipo.

“Fue un partido muy equilibrado. Se pudo dar para cualquier lado y España tuvo un poquito de suerte, marcando en los minutos finales, pero así es el fútbol. En general fue un juego muy disputado”, finalizó.

Con la eliminación de Portugal, Cristiano Ronaldo le pone punto final a su historia en las Copas del Mundo, cuya aventura inició en Alemania 2006.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra